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Дружина Євгена Кота вперше розповіла, що допомогло їй завагітніти після 4 років невдалих спроб

Середа 08 травня 2024 16:10
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Дружина Євгена Кота вперше розповіла, що допомогло їй завагітніти після 4 років невдалих спроб Євген Кот і Наталя Татаринцева (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)
Автор: Юлія Любченко

Євген Кот і Наталія Татарінцева - одна з найпривабливіших пар українського шоу-бізнесу, за почуттями якої, спостерігає велика кількість людей. Та мало хто знав, чому вони так довго не говорили про дітей та вагітність.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-допис Наталії.

Наталія Татарінцева розповіла, що допомогло їй завагітніти після діагнозу безпліддя

Зараз Наталія вже перебуває на третьому триместрі своєї першої вагітності, на яку пара спортсменів так довго чекала. Виявляється, у Євгена з дружиною не було дітей не через великий обсяг роботи, а через те, що просто не виходило завагітніти.

У своєму житті дружина танцюриста навіть чула діагноз безпліддя, але зусилля та сильне бажання мати дітей - доводить, що все можливо.

І вперше за весь період вагітності, Наталя розповіла, що їм з Євгеном допомогло все ж таки завагітніти, попри всі діагнози лікарів.

"Що допомогло нам природно завагітніти після 4 років плідної праці й розчарувань? Думаю, це - ВІРА в нас і впевнений опір стереотипам та всім рекомендаціям зі сторони про те, як краще і як правильно. В якийсь момент МИ перестали працювати над створенням дитини й слухати поради", - розповідає жінка.

Дружина Євгена Кота вперше розповіла, що допомогло їй завагітніти після 4 років невдалих спробДружина Євгена Кота вперше розповіла, що допомогло їй завагітніти після 4 років невдалих спробДружина Євгена Кота вперше розповіла, що допомогло їй завагітніти після 4 років невдалих спробДружина Євгена Кота вперше розповіла, що допомогло їй завагітніти після 4 років невдалих спроб

Вагітна Наталія Татарінцева (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

"Ми довірились власним бажанням, ми почали жити своє життя і дали собі стільки часу, скільки треба! Важливою була та сама розмова в парі, коли кожен не просто слухає, а допомагає реалізувати істинні бажання, підтримує в моменти, коли страшно і допомагає рухатись вперед без настанов про те, як правильно! Мої руки підіймались тоді, коли він продовжував вірити в нас", - продовжує Наталія.

За словами гімнастки, вона думає, що треба забути про правила, якщо ви теж хочете магії в парі Нехай це буде натхненням для тих жінок, які чекають свого часу.

На кого чекає молоде подружжя

Варто нагадати, що не так давно родина Кота влаштовувала гендер-паті, де вони дізналися, що чекають на маленьку принцесу. Цей день став для пари особливим та дуже очікуваним, адже відтоді можна вже думати над іменем та готуватися до зустрічі з маленькою.

Раніше ми розповідали, що дружина Євгена Кота розкрила секрети догляду за тілом під час вагітності.

Також читайте, де Євген Кот і його вагітна дружина народжуватимуть первістка.

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