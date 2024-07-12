"Провели 14 годин в пологовій кімнаті": Татарінцева розкрила перші подробиці народження доньки

Днями зіркове подружжя Женя Кот і Наталія Татарінцева здивували прихильників радісною звісткою - вони вперше стали батьками . Тепер обраниця знаменитого хореографа вийшла на зв'язок у соцмережах та озвучила деякі подробиці своїх пологів.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram танцівниці.

Що повідомила Татарінцева

У stories чемпіонка України з художньої гімнастики зізналася, що спершу помилково подумала, що в неї почалися тренувальні перейми. У той час її коханий одразу зрозумів, що слід їхати до лікарні.

"Все почалося з тієї самої кукурудзи, коли я думала, що в мене тренувальні перейми. А Євген наголошував на тому, що потрібно вже їхати в лікарню, і він був правий", - розповіла вона.

Танцівниця показала дорогу в пологовий (Фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

"Коли ми приїхали в пологовий на реєстрацію, при огляді у мене відійшли води, тому одразу ми поїхали в пологову кімнату - з початковою стадією родового процесу. Далі - довгий процес очікування", - також поділилася зіркова матуся.

Женя Кот (Фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

Зірка зауважила, що до медичного закладу вони приїхали близько 11 вечора, і перейми продовжувалися ще і на ранок.

Татарінцева показала фото з пологового (Фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

"В цілому в пологовій кімнаті ми провели 14 годин, і це не так легко, це достатньо важко. Але це все забувається. Зараз ми насолоджуємося нашою крихіткою, яка тепер з нами", - зазначила також Наталія.

Наталія поділилася подробицями (Фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

Своєю чергою Кот також вийшов на зв'язок у своєму блозі та поділився першими відчуттями батьківства. В одній зі stories він зізнався, що "ще не був водночас таким ніжним та зібраним".

"Моя крихітка. Мені здається, я ще не був водночас таким зібраним, таким ніжним і м'яким", - написав Євгеній.

Кот поділився думками про батьківство (Фото: instagram.com/kot_jenya)

Нагадаємо, Татарінцева і Кот стали батьками цієї середи, 10 липня. Дівчинка з'явилася на світ о 12:12.

"Наша принцеса народилася", - написали закохані та поділилися у мережі зворушливим чорно-білим відео.

Що відомо про спроби пари завагітніти

Подружжя, яке пішло під вінець у січні 2019 року, неодноразово заявляло про мрію стати батьками. Але закоханим довелося чекати на реалізацію цього бажання аж чотири роки.

У своїх інтерв'ю майбутні батьки постійно казали, що хочуть дитину і "працюють над цим". У моменти відчаю, коли мрія ще залишалася мрією, вони навіть замислювалися про усиновлення.

Пізніше пара наважилася на роботу з репродуктологом та почала розглядати варіант ЕКО-запліднення.

Щасливою звісткою зірки поділилися з прихильниками у грудні минулого року: у соцмережах вони оголосили, що нарешті скоро вперше стануть батьками.

Євген Кот і Наталія Татарінцева стали батьками (фото: instagram.com/kot_jenya)

Татарінцева заявляла, що тривалий час не могла завагітніти через "відлуння спорту", адже постійні стреси та величезна кількість виступів дали своє.

"Це стреси, це кількість виступів, постійний адреналін, адже у мене були виступи кожні 3 дні. Як у дівчини, яка стресує кожні 3 дні і фізично працює, моя гормональна система одного дня сказала: "Окей, ми поки що почекаємо". Звичайно, я переживаю, адже це мій стан як жінки”, - говорила Наталія.

Але в якийсь момент подружжя просто вирішило для себе, що відпустить ситуацію і буде "чекати настання дива". На щастя, їхні сподівання справдились.