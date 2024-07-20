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"Отек уже сошел". Жена Жени Кота показала фигуру спустя 10 дней после родов (фото)

Наталья Татаринцева (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)
Автор: Иванна Пашкевич

Жена украинского хореографа Евгения Кота, гимнастка Наталья Татаринцева, показала фигуру на 10-й день после родов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram спортсменки.

Так, новоиспеченная мамочка написала, что ее тело наконец-то возвращается в форму.

"10 день… Пока живот еще как один большой синяк и я не могу активно им заниматься, я сместила акцент на ноги и понемногу ежедневно возвращаю их в форму...", - поделилась Наталья.

Также она добавила, что отек уже сошел с ног полностью, а теперь нужно немного времени восстановить кожу и добавить тонус мышцам.

Наталья Татаринцева на 10-й день после родов (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

Напомним, Женя Кот и его жена впервые стали родителями 10 июля. У звездной пары родилась дочь.

Лишь недавно супруги рассекретили, как назвали девочку. Звезды дали ей довольно необычное имя.

Наталья Татаринцева и Женя Кот с дочерью (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

К слову, в одном из своих интервью Евгений Кот рассказывал, что они с любимой долго не могли забеременеть, поскольку Наталии мешали проблемы со здоровьем, связанные с профессиональным спортом. Татаринцева - чемпионка мира по танцам на пилоне.

Кот и Татаринцева также думали над тем, чтобы усыновить ребенка, ставшего из-за войны сиротой.

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