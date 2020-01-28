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Набивает рот монетами: сеть "взорвало" видео с Зеленским

STYLERЖизнь    28.01.2020 - 19:45
Набивает рот монетами: сеть "взорвало" видео с Зеленским
Владимир Зеленский (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Владимир Зеленский набивал рот золотыми монетами во время известного телешоу

В сети появилось видео с президентом Владимиром Зеленским, где он вместе со своими друзьями участвовал в популярной телеигре "Форт Буаяр". На кадрах видео Зеленский вместе с Денисом Манжосовым и Александром Пикаловым проходят испытание и борются за золотые монеты.

Видео разместил на своей странице в Facebook экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян. По правилам телешоу, участники должны унести как можно больше золотых монет до того, как закроется клетка.

Владимир Зеленский и Денис Манжосов пытались набрать как можно больше монет и в отрывке видео, которое датировано 2006 годом, видно, что Зеленский набивает золотыми монетами рот. Игрокам удалось внести золота совсем немного, но они успели выскочить из клетки до того, как дверь захлопнулась.

"Так и есть. Украина 2020", - так подписал это видео экс-министр Омелян.

Владимир Зеленский набивал рот золотыми монетами

Видео вызвало большой резонанс в социальных сетях и собрало множество комментариев.

  • "Думаю, что в реале не успеет убежать", - написал Владимир Вятрович.
  • "Так они добиваются бюджета 2020 для Украины".
  • "Это 30 серебряников своих заработал и ушел. Пророческая сцена"
  • "Это гениально! Предсказание будущего!"
  • "Но монеты ж в рот. Фуу!"
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