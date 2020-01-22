Зеленский в 2019 году заработал почти десять гонораров "Квартала 95" (документ)

Владимир Зеленский получил за 2019 год 208 тыс. зарплаты (фото: РБК-Украина)

В сети рассказали, какую зарплату получил Владимир Зеленский за 2019 год

Владимир Зеленский получил за 2019 год с момента инаугурации 208 727 гривен зарплаты. Выплаты, как президенту Украины начали начисляться Зеленскому с конца мая 2019 года. Из этой суммы Зеленский заплатил налогов на сумму почти в 41 тысячу гривен. Таким образом за все время своего президентства Зеленский получил "чистыми" 168 025 гривен заработной платы.

Каждый месяц президент получал 28 тысяч гривен. Это чистый оклад без премий и надбавок. Об этом пишут "Українські новини", которые отправили запрос в Государственное управление делами. Кстати, тринадцатую зарплату Зеленский не получал.

К слову, в документе отмечается, что глава Офиса президента Андрей Богдан получил за 2019 год 218 746 гривен, а это получается даже больше, чем у президента.

Заработная плата президента Владимира Зеленского (Скриншот Українські новини)

Напомним, что ранее, до своего президентства, Владимир Зеленский работал в "Кватале 95" в качестве актера. Тогда он зарабатывал за выступление около 1000 долларов. Об этом ранее рассказывал первый помощник главы государства Сергей Шефир.

"Допустим, гонорар составляет 20 тысяч. Если труппа человек в десять и авторов человек 10-15, как эти 50% могут распределиться, вы полагаете? Распределите 10 тысяч на 10 актеров и 15 авторских групп – сколько получит Зеленский? Тысячу!" - рассказывал Шефир.

По словам Шефира, он мог ошибаться в зарплате Зеленского во времена "Квартала" максимум в 200 долларах.