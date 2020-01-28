ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский перестал дружить с Гончаруком: что случилось

STYLERЖизнь    28.01.2020 - 18:28
Зеленский перестал дружить с Гончаруком: что случилось
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский решил исключить из списка друзей Гончарука

Владимир Зеленский удалил из списка друзей на Facebook премьер-минстра Алексея Гончарука. Такой вывод можно сделать из того, что на страничке Гончарука пропали все отметки с главой страны. Обычно так происходит, когда человек удаляет конкретного пользователя.

Возможно, это произошло после того, как в сети появились записи скандальных разговоров Алексея Гончарука.

Кстати, экс-кандидат в депутаты Рады Захар Терещенко уже отреагировал на данный факт у себя на странице в Facebook.

"Очень дерзкое и смелое решение со стороны Владимира, осталось только убрать лайки с его постов в "Фейсбуке" и отписаться от премьера в "Инстаграм",-написал Терещенко.

Пользователи сети очень удивились, что президент мог такое сделать и написали свое мнение в комментариях.

  • Что за детский лепет на лужайке! Уже давно бы в морду дал - да при свидетелях, чтобы подтвердили! Раньше за подобные оскорбления стрелялись! Дуэль! Честная борьба за восстановление честного имени! ну, вот было как-то так... Чтобы другим оскорблять неповадно было! Его что, папа не учил???
  • Это прикол или реальность?
  • Это реально круто!!! Молодец, что сделал такой жесткий поступок!!

Зеленский перестал дружить с Гончаруком: что случилосьСкриншот комментариев (Facebook)

День рождения Зеленского: как менялся самый молодой президент Украины Елена Зеленская сделала откровенное признание мужу в его день рождения
Новости Украины Владимир ЗеленскийАлексей Гончарук
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь