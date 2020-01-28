Зеленский перестал дружить с Гончаруком: что случилось

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский решил исключить из списка друзей Гончарука

Владимир Зеленский удалил из списка друзей на Facebook премьер-минстра Алексея Гончарука. Такой вывод можно сделать из того, что на страничке Гончарука пропали все отметки с главой страны. Обычно так происходит, когда человек удаляет конкретного пользователя.

Возможно, это произошло после того, как в сети появились записи скандальных разговоров Алексея Гончарука.

Кстати, экс-кандидат в депутаты Рады Захар Терещенко уже отреагировал на данный факт у себя на странице в Facebook.

"Очень дерзкое и смелое решение со стороны Владимира, осталось только убрать лайки с его постов в "Фейсбуке" и отписаться от премьера в "Инстаграм",-написал Терещенко.

Пользователи сети очень удивились, что президент мог такое сделать и написали свое мнение в комментариях.

Что за детский лепет на лужайке! Уже давно бы в морду дал - да при свидетелях, чтобы подтвердили! Раньше за подобные оскорбления стрелялись! Дуэль! Честная борьба за восстановление честного имени! ну, вот было как-то так... Чтобы другим оскорблять неповадно было! Его что, папа не учил???

Это прикол или реальность?

Это реально круто!!! Молодец, что сделал такой жесткий поступок!!

Скриншот комментариев (Facebook)