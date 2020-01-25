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Зеленскому очень тяжело: Сенцов заинтриговал планами на будущее

STYLERПерсоны    25.01.2020 - 19:59
Зеленскому очень тяжело: Сенцов заинтриговал планами на будущее
Олег Сенцов рассказал о президентстве (Коллаж РБК-Украина)

Олег Сенцов ответил на вопрос, будет ли он баллотироваться в президенты Украины

Олег Сенцов рассказал о том, планирует ли он баллотироваться в президенты. По его словам, он видит, как тяжело президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также, как тяжело артисту Святославу Вакарчуку, который пошел в политику. Отметим, что Вакарчук состоит в партии "Голос".

Сенцов отметил, что "политика - это грязное болото". По словам режиссера, он не намерен в нее погружаться и о президентстве пока не думает.

"Я вижу пример Зеленского, который прыгнул на эту сковородку и которому очень тяжело. Я вижу пример Вакарчука, искренне пытающегося вникнуть во все это и разобраться. Но политика — грязное болото. И чтобы в него прыгнуть, нужно иметь очень сильную мотивацию", - рассказал режиссер изданию "Зеркало недели".

Сенцов рассказал, что всю свою жизнь учиться чему-то новому, но пока идти в политику не входит в его планы, так как в данный момент жизни ему это просто неинтересно. Сейчас он полностью вовлечен в общественную работу и это его устраивает.

"Я занимаюсь общественной работой. Вообще я сегодня максимально свободный человек. Даже ГО не захотел себя на данном этапе привязывать. Как будет дальше — я не знаю", - рассказал Сенцов.

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