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Набиває рот монетами: мережу "підірвало" відео із Зеленським

STYLERЖиття    28.01.2020 - 19:45
Набиває рот монетами: мережу "підірвало" відео із Зеленським
Володимир Зеленський (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Володимир Зеленський набивав рота золотими монетами під час відомого телешоу

У мережі з'явилося відео з президентом Володимиром Зеленським, де він разом зі своїми друзями брав участь у відомій телегрі "Форт Буаяр". На кадрах відео Зеленський разом з Денисом Манжосовим і Олександром Пікаловим проходять випробування і борються за золоті монети.

Відео розмістив на своїй сторінці в Facebook ексміністр інфраструктури Володимир Омелян. За правилами шоу, учасники повинні забрати якомога більше золотих монет до того, як закриється клітка.

Володимир Зеленський і Денис Манжосов намагалися набрати якомога більше монет і в уривку відео, яке датоване 2006 роком, видно, що Зеленський набиває золотими монетами рот. Гравцям вдалося внести золота зовсім небагато, але вони встигли вискочити з клітини до того, як двері зачинилися.

"Так і є. Україна 2020", - так підписав це відео ексміністр Омелян.

Володимир Зеленський набивав рота золотими монетами

Відео викликало великий резонанс в соціальних мережах і зібрало безліч коментарів.

  • "Думаю, що в реалі не встигне втекти", - написав Володимир В'ятрович.
  • "Так вони домагаються бюджету 2020 для України".
  • "Це 30 срібників своїх заробив і пішов. Пророча сцена"
  • "Це геніально! Передбачення майбутнього!"
  • "Але ж монети в рот. Фуу!"
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