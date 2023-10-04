В МВС зробили важливу заяву щодо штрафів для водіїв: що треба знати

В Україні відновили можливість сплачувати штрафи на ресурсах МВС за порушення ПДР. Опція почала діяти з 4 жовтня.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію МВС України в Telegram.
Відтепер знову на офіційних ресурсах МВС України можна оплатити штрафи за адміністративні порушення правил дорожнього руху, зафіксовані комплексами автоматичної фіксації.
Як дізнати про факт фіксації порушення:
Офіційні сервіси дозволяють не тільки сплатити штрафи, які вже винесені, а й оперативно отримувати повідомлення про нові постанови або зміни їх статусу. Також в застосунках є актуальна інформація про розміщення на карті комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР.
Ось так виглядає форма для перевірки штрафів (скриншот)
Мобільний застосунок "Штрафи ПДР" особливо стане в пригоді тим водіям, які не є власниками транспортного засобу, тому що після фіксування порушення повідомлення поштою прийде безпосередньо власнику авто або відповідальному користувачеві.
Застосунок дозволяє будь-якому користувачеві, який оформив підписку, отримати штрафи для цього транспортного засобу.
Зазначимо, що якщо оплатити штраф впродовж 10 днів, то знижка буде 50% від суми.
Раніше ми писали про те, що для водіїв готують нові штрафи, зараз вони на етапі обговорення.
Депутати пропонують штрафувати за надмірну гучність транспортного засобу. А саме:
Також у Раді пропонували ввести штрафи, якщо у транспортному засобі немає спеціальних кріплень для перевезення тварин. За порушення - 510 грн, а за повторне порушення - 850 грн.
Раніше ми писали про те, у яких випадках водіям потрібно перереєструвати авто.
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