В МВС зробили важливу заяву щодо штрафів для водіїв: що треба знати

Як сплатити штраф онлайн

Відтепер знову на офіційних ресурсах МВС України можна оплатити штрафи за адміністративні порушення правил дорожнього руху, зафіксовані комплексами автоматичної фіксації.

Як дізнати про факт фіксації порушення:

Офіційні сервіси дозволяють не тільки сплатити штрафи, які вже винесені, а й оперативно отримувати повідомлення про нові постанови або зміни їх статусу. Також в застосунках є актуальна інформація про розміщення на карті комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР.

Ось так виглядає форма для перевірки штрафів (скриншот)

Мобільний застосунок "Штрафи ПДР" особливо стане в пригоді тим водіям, які не є власниками транспортного засобу, тому що після фіксування порушення повідомлення поштою прийде безпосередньо власнику авто або відповідальному користувачеві.

Застосунок дозволяє будь-якому користувачеві, який оформив підписку, отримати штрафи для цього транспортного засобу.

Зазначимо, що якщо оплатити штраф впродовж 10 днів, то знижка буде 50% від суми.

Які штрафи готують для водіїв

Раніше ми писали про те, що для водіїв готують нові штрафи, зараз вони на етапі обговорення.

Депутати пропонують штрафувати за надмірну гучність транспортного засобу. А саме:

пропонується встановити штраф у розмірі 17 тис. грн за експлуатацію водіями транспортних засобів із перевищенням встановленого законодавством допустимого рівня шуму

за експлуатацію водіями транспортних засобів із перевищенням встановленого законодавством допустимого рівня шуму у випадку повторного протягом року правопорушення - штраф у розмірі 34 тис. грн із можливим позбавленням водійських прав на термін від 3 до 6 місяців

із можливим на термін від 3 до 6 місяців у разі першого правопорушення справи розглядатимуть поліцейські, а при повторному - в судах

Також у Раді пропонували ввести штрафи, якщо у транспортному засобі немає спеціальних кріплень для перевезення тварин. За порушення - 510 грн, а за повторне порушення - 850 грн.