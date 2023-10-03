В яких випадках водіям потрібно перереєструвати авто: відповідь МВС

Останнім часом в Україні збільшився попит на встановлення газобалонного обладнання. Це пов'язано зі здорожчанням бензину та дизеля. І саме встановлення ГБО є однією з причин для перереєстрації транспортного засобу.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт МВС розповідає, коли ще потрібно проводити перереєстрацію та що для цього потрібно.

Як перереєструвати машину

Першим кроком вам потрібно звернутися до ДП "ДержавтотрансНДІпроект" чи Головного сервісного центру МВС. В одній із цих установ вам необхідно отримати погоджувальні документи про відповідність транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху.

Протягом 10 днів після переобладнання авто його необхідно перереєструвати в сервісному центрі МВС.

Для отримання послуги потрібно мати талон попереднього запису.

Ви можете зробити запис онлайн на сайті Головного сервісного центру МВС скориставшись функціоналом Е-ЗАПИС. Крім того, талон можна отримати в терміналі у приміщенні сервісного центру МВС.

Для перереєстрації автомобіля після встановлення ГБО треба надати такі документи:

паспорт громадянина України

ідентифікаційний код

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу

акт приймання-передачі авто

свідоцтво про погодження конструкцій

сертифікат відповідності

Після перереєстрації транспортного засобу ви отримаєте нове свідоцтво про реєстрацію автомобіля, куди вносять запис про встановлення на транспортний засіб газобалонного обладнання.

Додамо, що експертне дослідження не є обов'язковим, тому й наявність автомобіля не обов'язкова. Хоча якщо ви хочете провести експертне дослідження, то можете зробити це за власного бажання.

Інші випадки перереєстрації

Перереєстрація транспортних засобів проводиться у разі:

отримання свідоцтва про реєстрацію замість утраченого чи не придатного для користування

зміни власників авто

зміни імені чи по батькові власником авто

зміни найменування власника

зміни місця проживання

переобладнання транспортного засобу

заміни кузова, інших складових частин, що мають ідентифікаційні номери

зміни кольору

Орієнтовна вартість послуги: