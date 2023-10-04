В МВД сделали важное заявление о штрафах для водителей: что нужно знать

В Украине возобновили возможность платить штрафы на ресурсах МВД за нарушение ПДД. Опция начала действовать с 4 октября.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию МВД Украины в Telegram.
Теперь снова на официальных ресурсах МВД Украины можно платить штрафы за административные нарушений ПДД, зафиксированные комплексами автоматической фиксации.
Как узнать о факте фиксации нарушения:
Официальные сервисы позволяют не только оплатить уже вынесенные штрафы, но и оперативно получать уведомления о новых постановлениях или изменении их статуса. Также в приложениях есть актуальная информация о размещении на карте комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.
Вот так выглядит форма для проверки штрафов (скриншот)
Мобильное приложение "Штрафы ПДД" особенно пригодится тем водителям, которые не являются владельцами транспортного средства, потому что после фиксирования нарушения сообщение по почте придет непосредственно владельцу авто или ответственному пользователю.
Приложение позволяет любому пользователю, оформившему подписку, получить штрафы для этого транспортного средства.
Отметим, что если оплатить штраф в течение 10 дней, будет скидка 50% от суммы.
Раньше мы писали о том, что для водителей готовят новые штрафы, сейчас они на этапе обсуждения.
Депутаты предлагают штрафовать за чрезмерную громкость транспортного средства. А именно:
Также в Раде предлагали ввести штрафы, если в транспортном средстве нет специальных креплений для перевозки животных. За нарушение - 510 грн, а за повторное нарушение - 850 грн.
Раньше мы писали о том, в каких случаях водителям нужно перерегистрировать авто.
Читайте также о том, за какие нарушения водитель может остаться без прав или получить большой штраф.