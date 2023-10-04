В МВД сделали важное заявление о штрафах для водителей: что нужно знать

Как оплатить штраф онлайн

Теперь снова на официальных ресурсах МВД Украины можно платить штрафы за административные нарушений ПДД, зафиксированные комплексами автоматической фиксации.

Как узнать о факте фиксации нарушения:

Официальные сервисы позволяют не только оплатить уже вынесенные штрафы, но и оперативно получать уведомления о новых постановлениях или изменении их статуса. Также в приложениях есть актуальная информация о размещении на карте комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.

Вот так выглядит форма для проверки штрафов (скриншот)

Мобильное приложение "Штрафы ПДД" особенно пригодится тем водителям, которые не являются владельцами транспортного средства, потому что после фиксирования нарушения сообщение по почте придет непосредственно владельцу авто или ответственному пользователю.

Приложение позволяет любому пользователю, оформившему подписку, получить штрафы для этого транспортного средства.

Отметим, что если оплатить штраф в течение 10 дней, будет скидка 50% от суммы.

Какие штрафы готовят для водителей

Раньше мы писали о том, что для водителей готовят новые штрафы, сейчас они на этапе обсуждения.

Депутаты предлагают штрафовать за чрезмерную громкость транспортного средства. А именно:

предлагается установить штраф в размере 17 тыс. грн за эксплуатацию водителями транспортных средств с превышением установленного законодательством допустимого уровня шума

за эксплуатацию водителями транспортных средств с превышением установленного законодательством допустимого уровня шума в случае повторного в течение года правонарушения - штраф 34 тыс. грн с возможным лишением водительских прав на срок от 3 до 6 месяцев

с возможным на срок от 3 до 6 месяцев в случае первого правонарушения дела будут рассматриваться полицейскими, а при повторном - в судах

Также в Раде предлагали ввести штрафы, если в транспортном средстве нет специальных креплений для перевозки животных. За нарушение - 510 грн, а за повторное нарушение - 850 грн.