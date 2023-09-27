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Адвокат назвав порушення, через які водії можуть отримати величезний штраф або позбавлення прав

Середа 27 вересня 2023 15:52
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Адвокат назвав порушення, через які водії можуть отримати величезний штраф або позбавлення прав За які порушення водії можуть отримати величезний штраф (Колаж Styler)
Автор: Анна Шиканова
Експерт: Роман Сімутін

Порушення Правил дорожнього руху тягне за собою відповідальність водія та накладення на нього штрафу. Найбільші штрафи можна отримати у розмірі від 40 тисяч гривень. Також водія можуть позбавити прав на керування автомобілем.

За які порушення українські водії можуть отримати найбільші штрафи чи лишитися без прав, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Telegram-канал адвоката Романа Сімутіна.

Штраф від 40 тисяч гривень

Роман Сімутін нагадав, що згідно з постановою "Про правила дорожнього руху" №1306 та КУпАП водія можуть оштрафувати на суму понад 40 тисяч гривень та позбавити права керування транспортними засобами за такі порушення:

  • Водій не має при собі посвідчення
  • Водій взагалі не має водійського посвідчення (наприклад, неповнолітні або ті, хто не вчився та не складав спеціальні іспити в МВС)
  • Посвідчення водія є недійсним
  • Категорія транспортного засобу не відповідає категорії у правах
  • Водія позбавлено права керувати транспортними засобами (за рішенням суду)

У якому стані не можна за кермо

Крім цього, усі водії мають знати, що керувати автомобілем заборонено особам, які перебувають у таких станах:

  • Сп'яніння (алкогольне, наркотичне чи інше)
  • Під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.
  • У хворобливому стані або стані стомлення

"За порушення цих правил можуть передбачатися штрафи, а у разі повторних порушень - ще більш суворі покарання, включаючи позбавлення права керування ТЗ на деякий строк", - підкреслив адвокат.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яке правило для водіїв почне працювати з 1 жовтня.

А також розповідали про те, що для українських водіїв можуть ввести новий штраф.

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штрафи водії Правила дорожнього руху