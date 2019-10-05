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Чоловік Заворотнюк прийняв важливе рішення

STYLERПерсони    05.10.2019 - 09:39
Чоловік Заворотнюк прийняв важливе рішення
Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Чоловік Анастасії Заворотюк Петро Чернишов повідомив про важливе професійне рішення

Чоловік Анастасії Заворотнюк, яка за чутками хвора на рак четвертої стадії, Петро Чернишов повідомив, що не має наміру відмовлятися від виступів і гастролей. Більше того, він буде виконувати дуже складні трюки. Про це в інтерв'ю "Вечірньому шоу з Аллою Довлатовою" розповіла колега фігуристка Чернишова Тетяна Навка.

Навка повідомила в ефірі, що Петро поїде на гастролі в жовтні, і в листопаді. Зараз Навка і Чернишов готуються до прем'єри нового шоу "Аленький цветочек". За словами Навки, трюки в шоу дуже складні і небезпечні, але артисти йдуть на все заради слави.

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"Це буде зовсім інше видовище, ніж "Руслан і Людмила". Ми з Петром будемо літати на спеціальному балконі без страховки", — заявила фігуристка.

Чоловік Заворотнюк прийняв важливе рішенняФото: Петро Чернишов та Тетяна Навка (фото з відкритих джерел)

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Нагадаємо, Петро Чернишов — радянський, російський, а згодом американський фігурист, п'ятиразовий чемпіон США і дворазовий переможець чемпіонату Чотирьох континентів в танцях на льоду.

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