Заворотнюк разочаровала россиян: что случилось

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Состояние здоровья Анастасии Заворотнюк до сих пор не разглашают

Анастасия Заворотнюк продолжает лечение в частной клинике в Москве (РФ) от рака мозга четвертой стадии - врачи не делают прогнозов относительно состояния здоровья звезды сериала "Моя прекрасная няня", а родные 48-летней артистки избегают общения с прессой и не дают комментарии. Анонсированное несколько недель назад официальное заявление знаменитости до конца сентября так и не появилось.

Молчание провоцирует неутешительные слухи и домыслы. По словам других пациентов медучреждения, где находится Заворотнюк, врачи поддерживают искусственное дыхание с помощью аппарата ИВЛ.

Заворотнюк больна раком - последние новости о состоянии актрисы (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Также на днях в клинике разразился скандал после заявления о том, что одна из сотрудниц снимала актрису на видео, пока они находилась в крайне тяжелом состоянии. После увольнения "предприимчивая" женщина предложила продать контент журналистам... но затем передумала, так как испугалась, что ее личность раскроют.

Сообщалось также о том, что Заворотнюк после выхода из комы написала завещание, но близкие Анастасии не рассказали детали.

Пару недель назад концертный директор артистки Стас Христов признался, что ему запретили давать комментарии и приказали не обсуждать ее здоровье. В то же время он пообещал, что Заворотнюк до начала октября обязательно даст интервью прессе и опровергнет все домыслы о своей болезни.

Выступление Анастасии ждали не только представители росСМИ, но и миллионы ее поклонников. Тем не менее, не смотря на подготовку к возможному официальному заявлению артистки и ажиотаж среди журналистов, с началом второго месяца осени ситуация яснее не стала.

Анастасия Заворотнюк (Фото: rostves.info)

Добавим, что по мнению американского астролога, специалиста по Фен Шуй и психоаналитика, Анастасия Заворотнюк на самом деле в коме не была, и большая часть того, что пишут в СМИ о здоровье актрисы, является ложью.