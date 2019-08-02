Как можно быть таким прекрасным? Винник на острове с бокалом очаровал поклонниц (фото)

Олег Винник, который 31 июля отпраздновал свой день рождения, восхитил фанаток своим новым фото. На снимке он предстал в белоснежной рубашке с бокалом шампанского. Секс-символ украинского шоу-бизнеса позирует на фоне морского пейзажа, куда он, очевидно, отправился отпраздновать особенный день.

Фото: Олег Винник с бокалом шапанского (instagram.com/olegg.vynnyk)

Поклонницы бурно отреагировали на свежий снимок артиста. Они восхитились его красотой и элегантностью.

Ай, как прекрасно!

Боже мой, как можно быть таким прекрасным?

У меня отняло дар речи от этого фото. Слишком прекрасно.

Котя, давай вместе выпьем за мечту!

Скриншот комментариев (instagram.com/olegg.vynnyk)

Также певец записал видеообращение к поклонницам, а также всем тем, кто его поздравил с днем рождения.

"Друзья! Вчера вы мне подарили много счастья и любви. Сегодня я отправляю свою любовь вам!!! Спасибо всем за ваши поздравления и пожелания", - написал Олег под видео.

Артист поблагодарил всех за поздравления и отпустил шарики, а также чокнулся бокалом с друзьями, которые овациями провожали шарики в небо.

"Хочу запустить эти шарики, чтобы моя любовь долетела с этого прекрасного острова, кстати, большое спасибо моим друзьям за такой отдых. Пусть будет любовь в нашей стране, счастье и мир. Люблю вас", -произнес Винник.

Поклонники исполнителя поблагодарили его за прекрасное видео и такой добрый и душевный посыл. Они продолжили поздравлять певца с его днем рождения, который он праздновал 31 июля.

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Напомним, что исполнитель, который празднует свой день рождения 31 июля, преподнес своим преданным фанатам неоднозначный сюрприз.