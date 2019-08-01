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Под Киевом отважная фанатка Винника прошла ради него 30 км

STYLERЖизнь    01.08.2019 - 19:14
Под Киевом отважная фанатка Винника прошла ради него 30 км
Коллаж (РБК-Украина)

В Киевской области женщина ушла из дому ради концерта кумира

Под Киевом поклонница творчества Олега Винника прошла ради него 30 километров. Дело втом, что 33-летнюю женщину остановила полиция, когда она шла по трассе Киев-Чоп. Копы поинтересовались, что делает женщина в гордом одиночестве на ночной дороге. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Фанатка секс-символа украинского шоу-бизнеса шла из села Людвиновка и ничего не сообщила родственникам. Полицейские обнаружили ее в более чем тридцати километрах от дома. Смелую беглянку доставили в Макаровское отделение.

Родственники женщины очень волновались за нее, так как не знали, где она находится. Сестра фанатки очень обрадовалась, когда родственницу нашли копы.

Интересно, что женщина, очевидно, соврала, так как ближайший концерт артиста состоится 24 августа во Львове.

Под Киевом отважная фанатка Винника прошла ради него 30 кмФото: Поклонница Олега Винника (police/kiev.ua)

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