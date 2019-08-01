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Винник ошарашил поклонников эксклюзивным ретро-фото: таким еще не видели

STYLERПерсоны    01.08.2019 - 07:12
Винник ошарашил поклонников эксклюзивным ретро-фото: таким еще не видели
Фото: Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)

Олег Винник шокировал своих поклонников своей фотографией из прошлого

Олег Винник, который празднует свой деньрождения 31 июля, преподнес своим преданным фанатам неоднозначный сюрприз. Секс-символ украинского шоу-бизнеса показал редкое ретро-фото, на котором он изображен с длинными волосами. Нужно отметить, что узнать популярного украинского певца и любимца женщин на этом снимке немного трудно. Но его выдают голубые глаза, так как прическа сделана в духе прошедшего времени.

Снимок артист опубликовал на своей страничке в Instagram, отметив, что не важно сколько тебе лет, важно лишь то, на сколько себя чувствуешь. Знаменитый исполнитель пеодчеркнул, он вкус жизни ощущает с наслаждением.

"Не важно, сколько тебе лет. Важно - на сколько ты себя чувствуешь. С каждым годом со все большим наслаждением чувствую вкус жизни", - красноречиво подписал фото певец.

Винник ошарашил поклонников эксклюзивным ретро-фото: таким еще не виделиФото: Олег Винник в ретро-стиле (instagram.com/olegg.vynnyk)

Преданные поклонники украинской знаменитости принялись от души поздравлять артиста. Также фанаты сошлись во мнении, что сейчас исполнитель выглядит намного лучше, так как годы его красят и идут на пользу.

  • Ты сейчас выглядишь лучше, Олег.
  • Такой постер мог висеть у моей мамы в комнате в 87-ом году.
  • Вау! Вот это вы нас порадовали! Таким мы вас еще не видели.

Винник ошарашил поклонников эксклюзивным ретро-фото: таким еще не видели

Скриншот комментариев (instagram.com/olegg.vynnyk)

Помимо огромного количества поздравлений, некоторые фанаты отмечают, что фото Олега родом из 90-ых.

  • Серьезно? 90-ые рулят!
  • Я хочу вас поздравить от всей души! Люблю!

Винник ошарашил поклонников эксклюзивным ретро-фото: таким еще не видели

Скриншот комментариев (instagram.com/olegg.vynnyk)

Как мы ранее писали, совсем недавно украинский секс-символ Олег Винник сделал откровенное признание о женщинах.

Читайте также, как Олег Винник соблазнил украинок своим мокрым фото.

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