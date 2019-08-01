Винник ошарашил поклонников эксклюзивным ретро-фото: таким еще не видели

Олег Винник шокировал своих поклонников своей фотографией из прошлого
Олег Винник, который празднует свой деньрождения 31 июля, преподнес своим преданным фанатам неоднозначный сюрприз. Секс-символ украинского шоу-бизнеса показал редкое ретро-фото, на котором он изображен с длинными волосами. Нужно отметить, что узнать популярного украинского певца и любимца женщин на этом снимке немного трудно. Но его выдают голубые глаза, так как прическа сделана в духе прошедшего времени.
Снимок артист опубликовал на своей страничке в Instagram, отметив, что не важно сколько тебе лет, важно лишь то, на сколько себя чувствуешь. Знаменитый исполнитель пеодчеркнул, он вкус жизни ощущает с наслаждением.
"Не важно, сколько тебе лет. Важно - на сколько ты себя чувствуешь. С каждым годом со все большим наслаждением чувствую вкус жизни", - красноречиво подписал фото певец.
Фото: Олег Винник в ретро-стиле (instagram.com/olegg.vynnyk)
Преданные поклонники украинской знаменитости принялись от души поздравлять артиста. Также фанаты сошлись во мнении, что сейчас исполнитель выглядит намного лучше, так как годы его красят и идут на пользу.
Скриншот комментариев (instagram.com/olegg.vynnyk)
Помимо огромного количества поздравлений, некоторые фанаты отмечают, что фото Олега родом из 90-ых.
Скриншот комментариев (instagram.com/olegg.vynnyk)
Как мы ранее писали, совсем недавно украинский секс-символ Олег Винник сделал откровенное признание о женщинах.
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