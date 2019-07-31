Праздничный Олег Винник: топ песен для волчиц, невест и Натали

Лучшие суперхиты от Олега Винника - звездного именинника, который очаровал своими композициями сердца миллионов украинок
Олег Винник 31 июля отмечает свой 46-й день рождения. По этому случаю миллионы украинцев желают главному секс-символe украинского шоу-бизнеса ярких, долгих творческих лет, неиссякаемой энергии, благополучия, счастливых мгновений и новых суперхитов, которых у него и так уже много!
Styler присоединяется ко всем наилучшим пожеланиям и предлагает нам всем вместе насладиться самыми яркими песнями Олега Анатольевича.
"Вовчиця" - одно из самых знаковых произведений не только в творческом багаже Винника, но и во всей украинской культуре. Тяжело найти человека, который бы не слышал этот шедевр.
Олег Винник - Вовчиця
Еще один культовый хит Олега. Признайтесь, вам ведь интересно: с кем же Нино пьет вино? Мы знаем, что вам это не все равно!
Олег Винник - Нино
Самая счастливая песня в репертуаре маэстро. Мы хотели бы применить слова из этой композиции к вам, наши любимые читатели:
Большего нам и не надо,
Только бы вы были рядом!
Сердце любовь наполняет,
Счастья много не бывает.
Стройте дома с беседками, пусть вас будет не видно за детками, блистайте алмазами, празднуйте столетия, наполняйте свои сердца любовью и знайте свое счастье в лицо!
Олег Винник - Счастье
После прослушивания этой песни аж жениться захотелось! И чтобы ангел подхватил слезинку хрустальную и запел песню венчальную. Серьезно, "Здравствуй, невеста" давно уже стала гимном любой украинской свадьбы.
Олег Винник - Невеста
Еще одна песня от Винника, которая стала неотъемлемой составляющей украинских свадеб. Уверены, что все гости и молодожены будут еще долго танцевать под эту зажигательную мелодию!
Олег Винник и Потап - Найкращий день
Автор этого текста о лучших треках Олега Винника міг би прожити на хлібі й воді, в пустелі, чи в горах, віддавшись меті, без гаджетів, кави, комфорту, тепла, без брендових лахів, без кола і двора. Но не смог бы жить без этой песни!
Олег Винник - Як жити без тебе
Дождалась, Наталочка! Теперь у тебя появилась лучшая песня от самого лучшего исполнителя. И теперь тебе будет что слушать на курортах Бали. И пусть тебя греет мысль, что "дівчат багато є на Землі", но твой кумир любит только тебя, Натали!
Олег Винник - Наталя-Наталі
Напомним, что совсем недавно Олег Винник сделал откровенное признание о женщинах.