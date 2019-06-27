Давать можно и нужно: Комаровский разрушил миф о популярном препарате

Доктор Комаровский рассказал о том, стоит ли давать ребенку глюконат кальция и насколько эффективен данны препарат. Об этом именитый педиатр сообщил на своей Instagram-странице.

Евгений Комаровский ответил на вопрос родителей, можно ли считать глюконат кальция биологически активной добавкой (БАДом) и стоит ли применять его в период активного роста костей и зубов.

Так, по мнению педиатра, глюконат кальция - это не БАД, а абсолютно нормальный препарат, который ничем не хуже дорогих препаратов с кальцием.

Комаровский рассказал о пользе глюконата кальция (фото: abckiddentist.com)

Тем самым Комаровский разнес мифы, созданные фармакологическими компаниями о том, что глюконат кальция плохо усваивается и поэтому неэффективен. Педиатр утверждает, что препарат растворяется даже в холодной воде, поэтому отлично усваивается детским организмом.

Медик посоветовал принимать глюконат кальция детям, у которых наблюдаются симптомы дефицита кальция: повышенная нервная возбудимость, гипертонус мышц и т. д. Педиатр советует при подобных проявлениях обратиться к врачу.

Комаровский рассказал о пользе глюконата кальция (фото: abckiddentist.com)

"Если есть конкретная диета, когда ребенок явно мало ест кальция, когда он вообще не есть молочные продукты, когда есть период активного роста, давать препараты кальция можно и нужно", - заявил Комаровский.

Комаровский рассказал о пользе глюконата кальция (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Ранее Евгений Комаровский рассказал, какая проблема с пищеварением детей является самой распространенной.

А также сообщали о том, что Комаровский ответил на важный вопрос о молочных зубах.

Напомним, доктор Комаровский дал важный совет относительно атопического дерматита у младенцев. Педиатр рассказал, к каким врачам стоит обращаться с такой проблемой.