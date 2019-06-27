Давати можна і потрібно: Комаровський зруйнував міф про популярний препарат

Доктор Комаровський розповів про те, чи варто давати дитині глюконат кальцію і наскільки ефекитвний даний препарат. Про це іменитий педіатр повідомив на своїй Instagram-сторінці.

Євген Комаровський відповів на запитання батьків, чи можна вважати глюконат кальцію біологічно активною добавкою (БАДом) і чи варто застосовувати його в період активного росту кісток і зубів.

Так, на думку педіатра, глюконат кальцію - це не БАД, а абсолютно нормальний препарат, який нічим не гірше дорогих препаратів з кальцієм.

Комаровський розповів про користь глюконату кальцію (фото: abckiddentist.com)

Тим самим Комаровський розніс міфи, створені фармакологічними компаніями про те, що глюконат кальцію погано засвоюється і тому неефективний. Педіатр стверджує, що препарат розчиняється навіть у холодній воді, тому відмінно засвоюється дитячим організмом.

Медик порадив приймати глюконат кальцію дітям, у яких спостерігаються симптоми дефіциту кальцію: підвищена нервова збудливість, гіпертонус м'язів і т. д. Педіатр радить при таких проявах звернутися до лікаря.

Комаровський розповів про користь глюконату кальцію (фото: abckiddentist.com)

"Якщо є конкретна дієта, коли дитина явно мало їсть кальцію, коли він взагалі не їсть молочні продукти, коли є період активного росту, давати препарати кальцію можна і потрібно", - заявив Комаровський.

Комаровський розповів про користь глюконату кальцію (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Раніше Євген Комаровський розповів, яка проблема з травленням у дітей є найпоширенішою.

А також повідомляли про те, що Комаровський відповів на важливе питання про молочні зуби.

Нагадаємо, доктор Комаровський дав важливу пораду щодо атопічного дерматиту у немовлят. Педіатр розповів, до яких лікарів слід звертатися з такою проблемою.