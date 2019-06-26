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Неотложно вызывайте специалистов: Комаровский предупредил об опасных симптомах

STYLERПерсоны    26.06.2019 - 22:37
Неотложно вызывайте специалистов: Комаровский предупредил об опасных симптомах
Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский рассказал о первой помощи, если вы заметили у ребенка тревожные признаки

Доктор Комаровский рассказал, что делать в случае отравления ребенком наркотическими веществами. Об этом именитый педиатр сообщил на своей Instagram-странице.

Так, по словам Евгения Комаровского, главным симптомом отравления является изменение психики. Если вы заметили у ребенка неадекватность поведения, галлюцинации, возбуждение, заторможенность и так далее, следует принять неотложные меры.

При этом другие симптомы могут зависеть от дозы и вида наркотического вещества. Возможны также угнетенное дыхание, потеря сознания, сниженное артериальное давление, рвота и тошнота.

Неотложно вызывайте специалистов: Комаровский предупредил об опасных симптомах

Комаровский рассказал о помощи при отравлении наркотическими веществами (фото: pixabay.com)

По словам педиатра оказание первой помощи зависит от того, каким образом в организм ребенка попал наркотик: 

  • Если наркотическое вещество принято внутрь, ребенка необходимо напоить, вызвать рвоту, дать активированный уголь.
  • Наркотик попал при вдыхании - проветрить помещение, вывести пострадавшего на свежий воздух.
  • Если наркотик попал в организм посредством инъекции, неотложной помощи не существует, при условии, что состояние не является критическим. В этом случаю нужно неотложно обратиться к медикам.

Доктор Комаровский отмечает, что все эти меры не отменяют обращение за помощью к специалистам.

Напоследок педиатр добавил, что необходимо быть осторожным при оказании помощи, так как при отравлении наркотиками поведение может быть непредсказуемым. А также отметил, что не стоит сразу же устраивать допрос "Зачем ты принял наркотики?"

Ранее Евгений Комаровский рассказал, какая проблема с пищеварением детей является самой распространенной.

А также сообщали о том, что Комаровский ответил на важный вопрос о молочных зубах.

Напомним, доктор Комаровский дал важный совет относительно атопического дерматита у младенцев. Педиатр рассказал, к каким врачам стоит обращаться с такой проблемой.

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