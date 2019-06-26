Неотложно вызывайте специалистов: Комаровский предупредил об опасных симптомах

Доктор Комаровский рассказал о первой помощи, если вы заметили у ребенка тревожные признаки
Доктор Комаровский рассказал, что делать в случае отравления ребенком наркотическими веществами. Об этом именитый педиатр сообщил на своей Instagram-странице.
Так, по словам Евгения Комаровского, главным симптомом отравления является изменение психики. Если вы заметили у ребенка неадекватность поведения, галлюцинации, возбуждение, заторможенность и так далее, следует принять неотложные меры.
При этом другие симптомы могут зависеть от дозы и вида наркотического вещества. Возможны также угнетенное дыхание, потеря сознания, сниженное артериальное давление, рвота и тошнота.
Комаровский рассказал о помощи при отравлении наркотическими веществами (фото: pixabay.com)
По словам педиатра оказание первой помощи зависит от того, каким образом в организм ребенка попал наркотик:
Доктор Комаровский отмечает, что все эти меры не отменяют обращение за помощью к специалистам.
Напоследок педиатр добавил, что необходимо быть осторожным при оказании помощи, так как при отравлении наркотиками поведение может быть непредсказуемым. А также отметил, что не стоит сразу же устраивать допрос "Зачем ты принял наркотики?"
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