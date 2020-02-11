Мы не можем просто печатать деньги: Зеленский рассказал о повышении пенсий

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, есть ли сейчас возможность повысить пенсии украинцам. Он отметил, что этого повышения хотят все, но на данный момент есть некоторые трудности.

Владимир Зеленский в небольшом интервью объяснил что нужно сделать в Украине, чтобы появилась возможность повысить пенсии. Видео опубликовали на странице Офиса президента в социальной сети Facebook.

"Мы все хотим повышения шахтерам, учителям, медикам…мы должны им увеличивать зарплату. Но есть бюджет. Мы же не можем просто печатать деньги. Откуда увеличение пенсий? Но мы должны понять: мы серьезно увеличиваем пенсии, или мы вкладываем эти деньги в инфраструктуру, модернизацию страны. А вкладывая в экономику, в инфраструктуру страны, у нас есть возможность, чтобы она, может, не в разы росла, но она начнет расти", - сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что такие инвестиции будут способствовать появлению рабочих мест, будет работать больше людей и таким образом начнут расти и поступлению в бюджет.

Стоит отметить, что в Украине в 2020 году подняли пенсии некоторым категориям украинцев, а также ожидается плановое повышение прожиточного минимума и минимальной пенсии.