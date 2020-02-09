Момент истины: Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Папой Римским

Владимир Зеленский и Папа Римский Франциск (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины рассказал о важной встрече

Президент Владимир Зеленский, который сумел развеселить Папу Римского Франциска во время визита в Ватикан, рассказал о своих впечатлениях от встречи в социальной сети Facebook.

"Встреча с Папой Римским Франциском в Ватикане - это момент истины. Как проверка на подлинность. Мы говорили о самом важном для Украины - прекращение войны в Донбассе. Папа Франциск делает все возможное для достижения мира и гармонии в разных уголках мира. Он неоднократно молился за мир и в Украине", - написал Зеленский.

Президент отметил, что попросил помочь с освобождением украинских пленных на Донбассе, в Крыму и России. Также отмечается, что Зеленский пригласил Его Святейшество в Украину.

"Чтобы стать "президентом мира", как назвал меня Папа, я должен сделать все, чтобы, проезжая Донбассом, видеть улыбающиеся лица, цветные детсады и школы, современные больницы и хорошие дороги, слышать детский смех и знать, что война в Украине - страшное воспоминание, которое миру не забыть", - указано в сообщении.

Зеленский встретился с Папой Римским - впечатления президента

Ранее сообщалось, что Зеленский на встрече с премьером Италии Джузеппе Конте попросил закрыть офисы группировок "Л/ДНР", а также поднял вопрос бывшего нацгвардейца Виталия Маркива, приговоренного итальянским судом к тюремному сроку.