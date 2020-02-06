Зеленский сам себя похвалил на встрече с шахтерами: нормальная власть

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский похвалил себя и свою команду перед шахтерами, которым не платят зарплату

Владимир Зеленский во время визита во Львовскую область назвал свою команду, которая сейчас у власти в Украине, нормальной. Президент похвалил себя на встрече с шахтерами шахты "Межиричанская" в Червонограде.

Видео появилось на странице Офиса президента Украины в Facebook.

Так, во время обсуждения многомиллионной задолженности по заработной плате львовским шахтерам, Зеленский пообещал частично погасить задолженность шахтерам до 25 февраля или, по крайней мере, разработать график погашения задолженности.

Зеленский долго и убедительно успокаивал работников ГП "Львовуголь", уверяя шахтеров, что его команда не должна вызывать сомнений, и они обязательно выполнят взятые на себя обязательства.

"Никто никого не выбрасывает. Вы должны понимать - мы нормальные, мы нормальная власть, мы нормальные люди", - сказал Зеленский.

Также гарант подчеркнул, что прежде всего, он человек, а уже потом - президент Украины.

Відвідання Президентом України Володимиром Зеленським шахти «Межирічанська» (м.Червоноград). Президент України Володимир Зеленський відвідує шахту «Межирічанська» в місті Червоноград, що на Львівщині. Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 6 лютого 2020 р.

Зеленский похвалил себя на встрече с шахтерами (видео: facebook.com/president.gov.ua)

Напомним, что на встрече с шахтерами Владимир Зеленский назначил нового главу Львовской ОДА. Им стал Максим Козицкий.