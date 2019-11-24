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Моя женщина: Тилль Линдеманн записал горячий клип с Лободой (видео)

STYLERПерсоны    24.11.2019 - 15:44
Моя женщина: Тилль Линдеманн записал горячий клип с Лободой (видео)
Лобода и Тилль Линдеманн (коллаж РБК-Украина)

Светлана Лобода снялась в клипе Тилля Линдеманна

Известная украинская певица Светлана Лобода снялась в клипе Тилля Линдеманна к песне Frau & Mann. Видео снято в Санкт-Петербурге и опубликовано в YouTube.

В клипе Линдеманн играет начальника производства, на котором работает героиня Светланы Лободы. После того, как она нечаянно разбивает ящик со стеклянными стаканами, директор вызывает ее к себе и пытается изнасиловать. Однако девушка бьет его пепельницей по голове и убегает. Позже выясняется, что она замужем за его братом, вернувшимся из космоса.

Кроме Линдеманна и Лободы в клипе снялись актер Петер Стормаре (исполнитель роли Льва Андропова в "Армагеддоне") и шведский музыкант-металлист Петер Тэгтгрен, с которым Линдеманн работает над своим сольным проектом — оба они играют космонавтов. Режиссер видео — Сергей Минадзе, до этого он снимал клипы для певца Мота и группы Therr Maitz.

Лобода и Тилль Линдеманн вместе записали горячий клип

СМИ уже больше года пишут о том, что у Светланы Лободы и Тилля Линдеманна роман, есть предположение, что лидер Rammstein — отец младшей дочери певицы, которую назвали Тильдой. По мнению поклонников, Тильда – это соединение фамилии Лобода и имени Тилль. Однако официальных подтверждений информации о романе от музыкантов не было. Светлана Лобода пока не комментировала видео, только выложила в своем инстаграме афишу с подписью: "Frau und Mann".

Моя женщина: Тилль Линдеманн записал горячий клип с Лободой (видео)

Афиша (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что ранее Лобода впервые рассказала об отце Тильды.

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Новости Украины ЛободаТилль Линдеманн
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