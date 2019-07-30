Любовь прошла: Лобода унизила вокалиста Rammstein (фото)

Лобода унизила Тилля Линдеманна (фото: коллаж РБК-Украина)

Светлана Лобода очень удивила своих фанатов новой фотографией

Популярная украинская певица Светлана Лобода выставила в своем Instagram странную фотографию, которой озадачила своих поклонников. На снимке певица сидит на унитазе, а у ее ног на полу валяется плакат с изображением лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна.

Некоторые фанаты Лободы решили, что таким образом певица хотела унизить своего предполагаемого бывшего любовника и отца младшей дочери, которую назвали Тильда.

Лобода унизила Тилля Линдеманна (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Геолокация на фото Лободы подтверждает, что она была на концерте группы Rammstein, которая выступила 29 июля в Москве на стадионе в "Лужники".

Ранее у Лободы и Линдеманна был роман, который также неожиданно закончился, как и начался. Она никогда публично не говорила о том, что отец ее младшей дочери Линдеманн, но в одном интервью заявила, что он потрясающий мужчина и его знает весь мир.

Пользователи сети также прокомментировали новое фото Лободы.

Глядя на бывшего вообще ничего можно не захотеть. Это же стресс!

Ух, растет девчонка, Лобода. Чтоб тебе вернулось за то, что ты скидываешь людей и ломаешь;

Очень ждали вас, особенно под одну особенную песню!

Любовь зла, полюбишь и Линдеманна;

Все, что остается - постить фото. Да пофиг ему на всех. Если даже его жена бывшая ушла к гитаристу Круспе.

Явно не похоже на Лужники;

Что это за смысл фото? Унитаз, раздвинутые ноги, Линденманн на полу валяется. Надо было тогда его живьем туда положить.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Светлана Лобода без стеснения показывала поцелуи с новым бойфрендом, который очень похож на Линденманна.

Ранее сообщалось о том, что Лобода подогрела слухи о близких отношениях с Егором Кридом после того, как поздравила артиста с 25-летием.