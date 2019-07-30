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Любовь прошла: Лобода унизила вокалиста Rammstein (фото)

STYLERЖизнь    30.07.2019 - 08:52
Любовь прошла: Лобода унизила вокалиста Rammstein (фото)
Лобода унизила Тилля Линдеманна (фото: коллаж РБК-Украина)

Светлана Лобода очень удивила своих фанатов новой фотографией

Популярная украинская певица Светлана Лобода выставила в своем Instagram странную фотографию, которой озадачила своих поклонников. На снимке певица сидит на унитазе, а у ее ног на полу валяется плакат с изображением лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна.

Некоторые фанаты Лободы решили, что таким образом певица хотела унизить своего предполагаемого бывшего любовника и отца младшей дочери, которую назвали Тильда.

Любовь прошла: Лобода унизила вокалиста Rammstein (фото)

Лобода унизила Тилля Линдеманна (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Геолокация на фото Лободы подтверждает, что она была на концерте группы Rammstein, которая выступила 29 июля в Москве на стадионе в "Лужники".

Ранее у Лободы и Линдеманна был роман, который также неожиданно закончился, как и начался. Она никогда публично не говорила о том, что отец ее младшей дочери Линдеманн, но в одном интервью заявила, что он потрясающий мужчина и его знает весь мир.

Пользователи сети также прокомментировали новое фото Лободы.

  • Глядя на бывшего вообще ничего можно не захотеть. Это же стресс!
  • Ух, растет девчонка, Лобода. Чтоб тебе вернулось за то, что ты скидываешь людей и ломаешь;
  • Очень ждали вас, особенно под одну особенную песню!
  • Любовь зла, полюбишь и Линдеманна;
  • Все, что остается - постить фото. Да пофиг ему на всех. Если даже его жена бывшая ушла к гитаристу Круспе.
  • Явно не похоже на Лужники;
  • Что это за смысл фото? Унитаз, раздвинутые ноги, Линденманн на полу валяется. Надо было тогда его живьем туда положить.

Любовь прошла: Лобода унизила вокалиста Rammstein (фото)

Любовь прошла: Лобода унизила вокалиста Rammstein (фото)

Любовь прошла: Лобода унизила вокалиста Rammstein (фото)

Любовь прошла: Лобода унизила вокалиста Rammstein (фото)

Любовь прошла: Лобода унизила вокалиста Rammstein (фото)

Любовь прошла: Лобода унизила вокалиста Rammstein (фото)

Любовь прошла: Лобода унизила вокалиста Rammstein (фото)

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Светлана Лобода без стеснения показывала поцелуи с новым бойфрендом, который очень похож на Линденманна.

Ранее сообщалось о том, что Лобода подогрела слухи о близких отношениях с Егором Кридом после того, как поздравила артиста с 25-летием.

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