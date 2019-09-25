Лобода впервые рассказала об отце Тильды

Лобода рассказала об отце своей дочери Тильды (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Светлана Лобода пролила свет на отца своей младшей дочери

Популярная украинская певица Светлана Лобода стала гостьей шоу Ксении Собчак "Осторожно, Собчак!", на котором не только рассказала о своем отношении к Владимиру Зеленскому, но и поведала об отце своей годовалой дочери Тильды.

Лобода не стала слишком откровенничать о солисте группы Rammstein Тилле Линдеманне, который является отцом ее дочери. Собчак спросила ее про контракт, о котором певица проговорилась в интервью с Бастой.

В том интервью Лобода сказала рэперу, что не комментирует отношения с Линдеманном, потому что у нее контракт. При этом Собчак она сказала тоже самое. Отметила только, что у них любовь.

Лобода рассказала об отце своей дочери Тильды (видео: YouTube/Ксения Собчак)

Лобода заявила, что Тилль "оху**ный", и он тот человек, под которого ей захотелось "прогнутся" и быть с ним маленькой кошечкой. При этом она подчеркнула, что хочет это чувство сохранить как можно дольше.

Собчак сказала, что обычно это чувство у таких женщин, как они долго не живет. На что Лобода возразила, что все-таки можно попробовать продлить такие трепетные отношения, и привела в пример отношения на расстоянии, которые были между знаменитым советским музыкантом Владимиром Высоцким и французсой актрисой и певицей русского происхождения Мариной Влади.

Светлана Лобода вместе с Ксенией Собчак (фото: instagram.com/lobodaofficial)

"Вот когда ты встречаешься, у тебя любовь, а потом раз и этот человек улетел, и ты шикарно себя чувствуешь, потому что сейчас ты занимаешься работой. А потом этот человек раз через месяц опять приехал, и опять любовь", - отметила артистка.

Далее Светлана Лобода показала свое жилье, в доме находилась также старшая дочь певицы девятилетняя Ева. Девочка рассказала, что у нее есть амулет, который ей подарил Тилль. Она отметила, что знает группу Rammstein, но никогда не была на их концерте, но ей очень нравится их музыка. При этом она планировала сходить на их концерт в Москве.