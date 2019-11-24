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Моя жінка: Тілль Ліндеманн записав гарячий кліп з Лободою (відео)

STYLERПерсони    24.11.2019 - 15:44
Моя жінка: Тілль Ліндеманн записав гарячий кліп з Лободою (відео)
Лобода і Тілль Ліндеманн (колаж РБК-Україна)

Світлана Лобода знялася в кліпі Тілля Ліндеманна

Відома українська співачка Світлана Лобода знялася в кліпі Тілля Ліндеманна до пісні Frau & Mann. Відео знято в Санкт-Петербурзі і опубліковане на YouTube.

У кліпі Ліндеманн грає начальника виробництва, на якому працює героїня Світлани Лободи. Після того, як вона ненавмисно розбиває ящик зі скляними склянками, директор викликає її до себе і намагається зґвалтувати. Проте дівчина б'є його попільничкою по голові і тікає. Пізніше з'ясовується, що вона одружена з його братом, який повернувся з космосу.

Крім Ліндеманна і Лободи у кліпі знялися актор Петер Стормаре (виконавець ролі Лева Андропова в "Армагеддоні") і шведський музикант-металіст Петер Тегтгрен, з яким Ліндеманн працює над своїм сольним проектом — обидва вони грають космонавтів. Режисер відео — Сергій Мінадзе, до цього він знімав кліпи для співака Мота і групи Therr Maitz.

Лобода і Тілль Ліндеманн разом записали гарячий кліп

ЗМІ вже більше року пишуть про те, що у Світлани Лободи і Тілля Ліндеманна роман, є припущення, що лідер Rammstein — батько молодшої дочки співачки, яку назвали Тільда. На думку шанувальників, Тільда – це з'єднання прізвища Лобода та імені Тілль. Однак офіційних підтверджень інформації про роман від музикантів не було. Світлана Лобода поки не коментувала відео, тільки виклала у своєму инстаграме афішу з підписом: "Frau und Mann".

Моя жінка: Тілль Ліндеманн записав гарячий кліп з Лободою (відео)

Афіша (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що раніше Лобода вперше розповіла про батька Тільди.

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