Лобода подогрела слухи о романе с Линдеманном (фото)

Лобода и Линдеманн - в сеть просочилось новое фото (коллаж РБК-Украина)

Светлана Лобода в очередной раз опубликовала фотографию лидера Rammstein

Светлана Лобода и Тилль Линдеманн уже второй год убеждают публику в том, что они не состоят в отношениях. При этом достаточно часто украинская артистка публикует фотографии, так или иначе намекающие на то, что отцом ее дочери Тильды является именно лидер Rammstein. В этот раз Светлана в своей Instagram-истории снова упомянула немецкого рокера.

Артистка опубликовала кадр из клипа Тилля Линдеманна, на которой лидер рок-группы играет в шахматы. Она также опубликовала дату концерта группы Rammstein, который состоится 29 июля на Большой спортивной арене "Лужники" в Москве.

Лобода и Линдеманн – в сеть просочилось новое фото (instagram.com/lobodaofficial)

Следует напомнить, что недавно во время музыкального фестиваля "Жара" в Баку Линдеманн пытался познакомиться с брюнеткой, до того, как приехала Светлана Лобода. Очевидцы успели заснять рокера, сделать это пришлось незаметно, потому что всех фотографов музыкант от себя отгонял и запрещал им снимать.

При этом Светлана Лобода без стеснения показывает поцелуи с новым бойфрендом в Instagram. В прошлом году она родила второго ребенка и отцом девочки стал вокалист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Позже стало понятно, что певица не общается больше с ним. На днях появились факты, которые свидетельствуют о том, что у артистки может состоятся свадьба с новым мужчиной.

Лобода неоднократно попадала под камеры журналистов с разными мужчинами, но на этот раз в Stories певицы появились видео, на которых видно, что почти весь день она провела с одним мужчиной - Константином Гордиенко. При этом при прощании Лобода целовалась с ним на камеру.

Ранее Потап и Каменских засветились в компании Линдеманна в Праге.