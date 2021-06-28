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На Москву обрушился мощный ливень, который затопил улицы и сорвал крыши: видео стихии

Автор: Роман Мирончук

В понедельник, 28 июня, жители Москвы столкнулись с мощным ливнем, который начался в столице России во второй половине дня. Город не только залило водой, с которой не справляются ливневки, но и шквальный ветер сорвал с некоторых зданий крыши.

Это видно на видео, которые публикуют пользователи сети. Подробней о стихии в Москве читайте в нашем материале ниже.

Многие московские улицы сильно затопило из-за чего затруднено движение транспорта. В некоторых местах упали деревья.

Кроме того, затоплены некоторые станции метро. Из-за чего приостановлено движение на двух ветках подземки.

Сильный ветер сорвал часть кровли одного из домов на улице Правды. Ее обломки повредили припаркованные рядом автомобили. Никто из людей не пострадал.

Из-за сильного дождя также подтопило телецентр "Останкино".

Ливень даже затопил магазины. За несколько часов в городе выпало 70% месячной нормы осадков.

Также упал строительный кран.

Напомним, под Киевом выпал необычный град размером с пельмени. Огромные градины засыпали придомовые участки в Белогородке. Людям стало очень страшно.

Ранее сильнейшая непогода разыгралась во Львове. Грозовой ливень с градом и шквальный ветер стали причиной разрушений, а также вызвали проблемы со светом и связью.

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Москваливень