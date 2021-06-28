На Москву обрушилася потужна злива, яка затопила вулиці і зірвала дахи: відео стихії

У понеділок, 28 червня, жителі Москви зіткнулися з потужною зливою, яка почалась в столиці Росії в другій половині дня. Місто не тільки залило водою, з якої не справляються ливнівки, а й шквальний вітер зірвав з деяких будинків дахи.
Це видно на відео, які публікують користувачі мережі. Детальніше про стихію в Москві читайте в нашому матеріалі нижче.
Багато московських вулиць сильно затопило через що ускладнено рух транспорту. У деяких місцях впали дерева.
Крім того, затоплені деякі станції метро. Через що призупинено рух на двох гілках підземки.
Сильний вітер зірвав частина покрівлі одного з будинків на вулиці Правди. Її уламки пошкодили припарковані поруч автомобілі. Ніхто з людей не постраждав.
Через сильний дощ також підтопило телецентр "Останкіно".
Злива навіть затопив магазини. За кілька годин у місті випало 70% місячної норми опадів.
Також впав будівельний кран.
Нагадаємо, під Києвом випав незвичайний град розміром з пельмені. Величезні градини засипали прибудинкові ділянки в Білогородці. Людям стало дуже страшно.
Раніше найсильніша негода розігралася у Львові. Грозова злива з градом і шквальний вітер стали причиною руйнувань, а також викликали проблеми зі світлом і зв'язком.