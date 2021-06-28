На Москву обрушилася потужна злива, яка затопила вулиці і зірвала дахи: відео стихії

Багато московських вулиць сильно затопило через що ускладнено рух транспорту. У деяких місцях впали дерева.

Крім того, затоплені деякі станції метро. Через що призупинено рух на двох гілках підземки.

Сильний вітер зірвав частина покрівлі одного з будинків на вулиці Правди. Її уламки пошкодили припарковані поруч автомобілі. Ніхто з людей не постраждав.

Через сильний дощ також підтопило телецентр "Останкіно".

Злива навіть затопив магазини. За кілька годин у місті випало 70% місячної норми опадів.

Також впав будівельний кран.