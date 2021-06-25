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Молнии, град, ливень, ураган: во Львове - погодный апокалипсис (фото и видео)

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Львов, Пятница 25 июня 2021 17:54
Молнии, град, ливень, ураган: во Львове - погодный апокалипсис (фото и видео) Коллаж РБК-Украина: Львов накрыл мощный ураган
Автор: Владимир Костырин

Во Львове разгулялась сильнейшая непогода днем 25 июня - город накрыл мощный грозовой ливень с градом и ураганный ветер, и стихия уже причинила разрушения, а также вызвала проблемы со светом и связью.

Происходящее на улицах Львова очевидцы сняли на видео, после чего кадры попали в сеть.

Очевидцы отмечают, что мощные порывы ветра пришли после начала ливня около часа назад - приблизительно в половине пятого, и вскоре ветруган уже рвал деревья, а также ломал разнообразные конструкции на улицах города.

Видео: Львов накрыл ураган с мощным ливнем 25 июня

Видео: во Львове затопило улицы 25 июня из-за сильнейшей бури

Из-за стихии во Львове в разных районах возникли проблемы с электроснабжением. В домах отрубило свет, появились проблемы с мобильной и интернет связью.

Сообщается, что по состоянию на 16:45 стихия уже принесла немало разрушений в городе, и улицы с тротуарами стали напоминать Венецию.

Молнии, град, ливень, ураган: во Львове - погодный апокалипсис (фото и видео)Молнии, град, ливень, ураган: во Львове - погодный апокалипсис (фото и видео)Молнии, град, ливень, ураган: во Львове - погодный апокалипсис (фото и видео)

Молнии, град, ливень, ураган: во Львове - погодный апокалипсис (фото и видео)

Львов затопило из-за мощного ливня, а ураган срывал деревья 25 июня (фото: facebook.com/igor.zinkevych)

Кроме того, трамваи и троллейбусы в городе стали - общественный электротранспорт не работает.

Молнии, град, ливень, ураган: во Львове - погодный апокалипсис (фото и видео)

Во Львове разбушевалась непогода 25 июня (фото: portal.lviv.ua)

На дорогах для водителей возникли серьезные проблемы, так как ливень сильно снизил видимость, и в городе быстро потемнело из-за бури.

Молнии, град, ливень, ураган: во Львове - погодный апокалипсис (фото и видео)

Буря во Львове 25 июня (фото: facebook.com/lesya.sb)

Молнии, град, ливень, ураган: во Львове - погодный апокалипсис (фото и видео)

Во Львове проблемы со светом из-за разрушительной бури 25 июня (фото: facebook.com/lviv1256)

Деревья повредили не только линии электросетей, но и растрощили несколько автомобилей. Также сломанные ветки падают на проезжую часть, создавая дополнительные риски для водителей.

Молнии, град, ливень, ураган: во Львове - погодный апокалипсис (фото и видео)Молнии, град, ливень, ураган: во Львове - погодный апокалипсис (фото и видео)Молнии, град, ливень, ураган: во Львове - погодный апокалипсис (фото и видео)

Во Львове из-за урагана деревья падают на авто на дорогах (фото: portal.lviv.ua)

В сети появились кадры, как улицы заливают потоки воды, на тротуарах поднимается ватерлиния, так как водостоки не в состоянии справиться с таким количеством выпавших осадков.

Видео: во Львове разбушевалась непогода 25 июня

Ранее сообщалось, что Херсон накрыло крупным градом, который побил краску на машинах, а также залило улицы.

Напомним также, что 25 июня Киев предупредили о непогоде - в столице возможны град и сильный ветер.

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