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Под Киевом выпал необычный град размером с пельмени: "было страшно" (видео и фото)

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Киевская область, Суббота 26 июня 2021 17:55
Под Киевом выпал необычный град размером с пельмени: "было страшно" (видео и фото) Коллаж РБК-Украина: под Киевом выпал огромный град
Автор: Владимир Костырин

Под Киевом выпал огромный град величиной в пельмени, и после подобного "подарка с небес" залил сильный ливень. Такие градины засыпали придомовые участки в Белогородке.

Ледяные "камни" 26 июня показала Татьяна Каменская в своем Facebook.

Сотрудник Национальной академии статистики, учета и аудита также призналась, что когда такой град начал обильно валить с неба, ей стало действительно страшно.

"За свои 55+ мне еще не приходилось видеть такую стихию. Вначале с неба упала градина! Мы ее даже успели рассмотреть. Как будто замороженная в специальной форме, идеальный, симметричный, цветочный рисунок с крестом посередине. А потом их посыпалось столько!!!" - пишет женщина.

Также она опубликовала фото и видео со своего двора возле дома, который засыпал град.

Под Киевом выпал необычный град размером с пельмени: &quot;было страшно&quot; (видео и фото)Под Киевом выпал необычный град размером с пельмени: &quot;было страшно&quot; (видео и фото)

Громадный град под Киевом засыпал 26 июня (фото: facebook.com/tetiana.kamenska)

Каменская добавила, что были опасения о том, что град сможет пробить перекрытие на террасе, а после него еще и пошел ливень, и теперь "море ледяной воды во дворе".

Видео: под Киевом выпал громадный град 26 июня

В сети в комментариях люди поражаются такому громадному граду, и отмечают, что если попасть под падающие льдины с неба подобного размера, то это может закончиться довольно плачевно.

  • О боже, он же может и убить...
  • Конечно у природы нет плохой погоды, но я бы предпочел такой избежать
  • Очень надеюсь, что шкода минимальная. Это не град, а ГРАД.
  • Вот это да! Невероятно!
  • Лет 50 назад на Львовщине выпал больше куриного яйца, правда падал такой град редко, может один на 5-10 м2, но на металлическом покрытии до сих пор есть ямы, свидетели этого.
  • Ого!
  • Ничего себе!

Напомним, ранее под Киевом выпал крупный град, после чего известный политик показала последствия непогоды.

Как сообщалось, 25 июня Львов в считанные минуты накрыл "погодный апокалипсис" с градом, ливнями и разрушительным ураганом. После этого через несколько часов такое ненастье пришло в Ровно, где кроме града размером с орех и бурей наблюдали также песчаную бурю.

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