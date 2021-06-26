Под Киевом выпал необычный град размером с пельмени: "было страшно" (видео и фото)

Под Киевом выпал огромный град величиной в пельмени, и после подобного "подарка с небес" залил сильный ливень. Такие градины засыпали придомовые участки в Белогородке.

Сотрудник Национальной академии статистики, учета и аудита также призналась, что когда такой град начал обильно валить с неба, ей стало действительно страшно.

"За свои 55+ мне еще не приходилось видеть такую стихию. Вначале с неба упала градина! Мы ее даже успели рассмотреть. Как будто замороженная в специальной форме, идеальный, симметричный, цветочный рисунок с крестом посередине. А потом их посыпалось столько!!!" - пишет женщина.

Также она опубликовала фото и видео со своего двора возле дома, который засыпал град.

Громадный град под Киевом засыпал 26 июня (фото: facebook.com/tetiana.kamenska)

Каменская добавила, что были опасения о том, что град сможет пробить перекрытие на террасе, а после него еще и пошел ливень, и теперь "море ледяной воды во дворе".

Видео: под Киевом выпал громадный град 26 июня

В сети в комментариях люди поражаются такому громадному граду, и отмечают, что если попасть под падающие льдины с неба подобного размера, то это может закончиться довольно плачевно.