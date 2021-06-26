Под Киевом выпал необычный град размером с пельмени: "было страшно" (видео и фото)
Под Киевом выпал огромный град величиной в пельмени, и после подобного "подарка с небес" залил сильный ливень. Такие градины засыпали придомовые участки в Белогородке.
Ледяные "камни" 26 июня показала Татьяна Каменская в своем Facebook.
Сотрудник Национальной академии статистики, учета и аудита также призналась, что когда такой град начал обильно валить с неба, ей стало действительно страшно.
"За свои 55+ мне еще не приходилось видеть такую стихию. Вначале с неба упала градина! Мы ее даже успели рассмотреть. Как будто замороженная в специальной форме, идеальный, симметричный, цветочный рисунок с крестом посередине. А потом их посыпалось столько!!!" - пишет женщина.
Также она опубликовала фото и видео со своего двора возле дома, который засыпал град.
Громадный град под Киевом засыпал 26 июня (фото: facebook.com/tetiana.kamenska)
Каменская добавила, что были опасения о том, что град сможет пробить перекрытие на террасе, а после него еще и пошел ливень, и теперь "море ледяной воды во дворе".
Видео: под Киевом выпал громадный град 26 июня
В сети в комментариях люди поражаются такому громадному граду, и отмечают, что если попасть под падающие льдины с неба подобного размера, то это может закончиться довольно плачевно.
- О боже, он же может и убить...
- Конечно у природы нет плохой погоды, но я бы предпочел такой избежать
- Очень надеюсь, что шкода минимальная. Это не град, а ГРАД.
- Вот это да! Невероятно!
- Лет 50 назад на Львовщине выпал больше куриного яйца, правда падал такой град редко, может один на 5-10 м2, но на металлическом покрытии до сих пор есть ямы, свидетели этого.
- Ого!
- Ничего себе!
Напомним, ранее под Киевом выпал крупный град, после чего известный политик показала последствия непогоды.
Как сообщалось, 25 июня Львов в считанные минуты накрыл "погодный апокалипсис" с градом, ливнями и разрушительным ураганом. После этого через несколько часов такое ненастье пришло в Ровно, где кроме града размером с орех и бурей наблюдали также песчаную бурю.