ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На Москву обрушился мощный ливень, который затопил улицы и сорвал крыши: видео стихии

Новина українською →
Москва, Понедельник 28 июня 2021 17:55
На Москву обрушился мощный ливень, который затопил улицы и сорвал крыши: видео стихии Фото: ливень в Москве 28 июня (скриншот с видео)
Автор: Роман Мирончук

В понедельник, 28 июня, жители Москвы столкнулись с мощным ливнем, который начался в столице России во второй половине дня. Город не только залило водой, с которой не справляются ливневки, но и шквальный ветер сорвал с некоторых зданий крыши.

Это видно на видео, которые публикуют пользователи сети. Подробней о стихии в Москве читайте в нашем материале ниже.

Многие московские улицы сильно затопило из-за чего затруднено движение транспорта. В некоторых местах упали деревья.

Кроме того, затоплены некоторые станции метро. Из-за чего приостановлено движение на двух ветках подземки.

Сильный ветер сорвал часть кровли одного из домов на улице Правды. Ее обломки повредили припаркованные рядом автомобили. Никто из людей не пострадал.

Из-за сильного дождя также подтопило телецентр "Останкино".

Ливень даже затопил магазины. За несколько часов в городе выпало 70% месячной нормы осадков.

Также упал строительный кран.

Напомним, под Киевом выпал необычный град размером с пельмени. Огромные градины засыпали придомовые участки в Белогородке. Людям стало очень страшно.

Ранее сильнейшая непогода разыгралась во Львове. Грозовой ливень с градом и шквальный ветер стали причиной разрушений, а также вызвали проблемы со светом и связью.

Читайте РБК-Украина в Google News
Москва ливень
LITE
Дожди со шквалами накроют Украину: где ждать непогоды
Дожди со шквалами накроют Украину: где ждать непогоды