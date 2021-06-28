На Москву обрушился мощный ливень, который затопил улицы и сорвал крыши: видео стихии
В понедельник, 28 июня, жители Москвы столкнулись с мощным ливнем, который начался в столице России во второй половине дня. Город не только залило водой, с которой не справляются ливневки, но и шквальный ветер сорвал с некоторых зданий крыши.
Это видно на видео, которые публикуют пользователи сети. Подробней о стихии в Москве читайте в нашем материале ниже.
Многие московские улицы сильно затопило из-за чего затруднено движение транспорта. В некоторых местах упали деревья.
Кроме того, затоплены некоторые станции метро. Из-за чего приостановлено движение на двух ветках подземки.
Сильный ветер сорвал часть кровли одного из домов на улице Правды. Ее обломки повредили припаркованные рядом автомобили. Никто из людей не пострадал.
Из-за сильного дождя также подтопило телецентр "Останкино".
Ливень даже затопил магазины. За несколько часов в городе выпало 70% месячной нормы осадков.
Также упал строительный кран.
Напомним, под Киевом выпал необычный град размером с пельмени. Огромные градины засыпали придомовые участки в Белогородке. Людям стало очень страшно.
Ранее сильнейшая непогода разыгралась во Львове. Грозовой ливень с градом и шквальный ветер стали причиной разрушений, а также вызвали проблемы со светом и связью.