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На Москву обрушилася потужна злива, яка затопила вулиці і зірвала дахи: відео стихії

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Москва, Понеділок 28 червня 2021 17:55
На Москву обрушилася потужна злива, яка затопила вулиці і зірвала дахи: відео стихії Фото: злива в Москві 28 червня (скріншот з відео)
Автор: Роман Мирончук

У понеділок, 28 червня, жителі Москви зіткнулися з потужною зливою, яка почалась в столиці Росії в другій половині дня. Місто не тільки залило водою, з якої не справляються ливнівки, а й шквальний вітер зірвав з деяких будинків дахи.

Це видно на відео, які публікують користувачі мережі. Детальніше про стихію в Москві читайте в нашому матеріалі нижче.

Багато московських вулиць сильно затопило через що ускладнено рух транспорту. У деяких місцях впали дерева.

Крім того, затоплені деякі станції метро. Через що призупинено рух на двох гілках підземки.

Сильний вітер зірвав частина покрівлі одного з будинків на вулиці Правди. Її уламки пошкодили припарковані поруч автомобілі. Ніхто з людей не постраждав.

Через сильний дощ також підтопило телецентр "Останкіно".

Злива навіть затопив магазини. За кілька годин у місті випало 70% місячної норми опадів.

Також впав будівельний кран.

Нагадаємо, під Києвом випав незвичайний град розміром з пельмені. Величезні градини засипали прибудинкові ділянки в Білогородці. Людям стало дуже страшно.

Раніше найсильніша негода розігралася у Львові. Грозова злива з градом і шквальний вітер стали причиною руйнувань, а також викликали проблеми зі світлом і зв'язком.

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