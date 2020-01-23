Мошенники в интернет-магазине выманили у украинцев миллионы: как работала схема

Мошенники в Украине (rоллаж РБК-Украина)

Аферисты просили перечислить на счет задаток за товар

Мошенники в Украине организовали интернет-магазин и обманули доверчивых граждан на сумму в два миллиона гривен. В полицию поступило около 250 заявлений от пострадавших от злоумышленников, и это количество может расти.

Правоохранители предупреждают украинцев об активизации аферистов в интернете, которые находят свои "жертвы" на сайтах бесплатных объявлений. Однако есть также риск попасть на удочку нечестных "дельцов" и в онлайн-магазинах.

Люди жалуются, что покупали так мебель по низким ценам, и для оформления заказа с них брали предоплату в 50% стоимости. Об этом говорится в сюжете ТСН.

После того, как заказчики перечисляли средства на карточку ФОП, покупку им так и не привозили. Звонки на телефон аферистов ничего не дали - постоянные "отмазки" относительно доставки товара через некоторое время сменились на отсутствие связи с абонентом.

Как рассказал один из потерпевших, цена на мебель была значительно ниже, чем в других магазинах. Мужчину даже не смутило, что требовали перечислить на счет половину стоимости желанной покупки.

Реквизиты он получил по Viber.

На сайте магазина указан офис в Киеве в одном из бизнес-центров, но на месте никого нет, а охранник признался, что ничего о мебельной фирме не слышал.

Как указывается в данных о регистрации юрлиц, ФОП, на имя которого потерпевшие перечисляли деньги, прекратил деятельность 13 января.

Счет зарегистрирован на мужчину, имеет прописку в селе в Днепропетровской области - местный староста призналась, что он давно уже там не проживает.

Эксперт Елена Куликова предупреждает украинцев о большом количестве мошенников в онлайне, и рекомендует делать покупки только у проверенных продавцов. Также нужно требовать чеки, лучше обходить стороной подозрительно дешевые товары и не вносить задаток.

Мошенники в интернет-магазине обманули украинцев на 2 миллиона