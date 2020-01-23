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Пострадать может каждый: мошенники придумали новую аферу

STYLERЖизнь    23.01.2020 - 07:42
Пострадать может каждый: мошенники придумали новую аферу
Мошенники в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Мошенники используют данные пользователей, которые воруют в интернете

Мошенники придумали новую схему, с помощью которой обманывают людей на тысячи гривен. Для того, чтобы завладеть большими суммами денег, они используют данные украинцев, которые находятся в распоряжении организаций по выдаче мелких быстрых кредитов.

Для того, чтобы воспользоваться услугами быстрых кредитов, пользователям достаточно зайти в интернет, заполнить форму-заявку и приложить свою фотографию с развернутым паспортом. На некоторых сайтах нужно дополнительно прикрепить скан или фотографию паспорта, и указать реквизиты карты или счета.

Как работает схема мошенничества

Аферисты нашли способ перехватывать данные, которые пользователи загружают на сайт компании быстрых кредитов. Они используют данные, чтобы открывать такие же мелкие кредиты, но в других организациях. При этом они меняют только номер счета или номер карты. Этот счет потом очень сложно отследить.

Также мошенники с помощью компьютера могут менять фотографию на сканах документов. А через некоторое время пользователь, который воспользовался услугой быстро-займа и вовремя погасил кредит, получает уведомление или звонок о том, что он должен организации деньги и проценты.

Если пользователь отказывается от возраста денег, то сотрудники компании начинают обрывать телефоны близких и друзей заемщика с угрозами и требованиями вернуть всю сумму.

Следующим этапом может стать передача долга компаниям, которые специализируются на возврате долгов.

Как доказать отсутствие долга

Мошенники часто берут в долг небольшие суммы денег, так как для этого не нужно личное присутствие и подписание документов. Обычно работники компании начинают звонить по указанным телефонам, если просрочка составила небольшой срок.

Если написать заявление в полицию от собственного имени, то там разведут руками и скажут, что такое заявление должна составить организация.

Единственный способ, которым можно обезопасить себя от мошенничества – это внимательнее относится к своей личной информации и не передавать сканы и фото документов через интернет третьим лицам.

Также стоит регулярно проверять свою кредитную историю.

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