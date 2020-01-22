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В Киеве квартирные аферисты обманули украинцев на полмиллиона: что придумали мошенники

STYLERЖизнь    22.01.2020 - 11:17
В Киеве квартирные аферисты обманули украинцев на полмиллиона: что придумали мошенники
Аферисты в Киеве обманывали с арендой жилья (коллаж РБК-Украина)

В центре Киева аферистки промышляли арендой жилья

В Киеве мошенники устроили аферу с недвижимостью и обманули десятки человек, "сдавая" им жилье в аренду в центре столицы. Правоохранители разоблачили дельцов и выяснили, что они уже занимались подобным в Харькове.

"Копы" задержала двух женщин 25 и 34 лет, которые давали объявления о сдаче жилья на сайтах бесплатных объявлений. Они брали предоплату за первый и последний месяц, но когда арендаторы пытались войти в жилище, то попасть туда не могли.

Всего мошенницы обманули доверчивых украинцев на сумму более полумиллиона гривен. Сейчас обвинительный акт в отношении женщин по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 190 УК Украины, направлен в Печерский районный суд Киева.

По словам начальника Печерского управления полиции столицы Андрея Дуброва, аферистки арендовали на улице Эспланадной офис, где и стали промышлять обманом.

"Контора предлагала квартиры в аренду, но само жилье клиентам не показывали. С клиентами подписывали договор, брали с них плату за первый и последний месяц. То есть, речь шла о суммах в 13-14 тысяч гривен с каждого человека. После этого клиенту предоставляли адрес и человек отправлялся в квартиру. Но адреса были нереальными!", - рассказал правоохранитель, передает "Сегодня".

Когда же клиент возвращался в офис и высказывал возмущение, то мошенницы демонстрировали подписанный договор о предоставлении информационных услуг "и не более".

"Но в разговоре они предлагали людям квартиры в аренду. То есть, было совершено мошенничество. Расследуя это преступление, пришлось делать даже контрольную закупку такой услуги", - раскрыл Дубров подробности полицейской операции.

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