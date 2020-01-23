ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Шахраї в інтернет-магазині видурили в українців мільйони: як працювала схема

STYLERЖиття    23.01.2020 - 14:24
Шахраї в інтернет-магазині видурили в українців мільйони: як працювала схема
Шахраї в Україні (голлаж РБК-Україна)

Аферисти просили перерахувати на рахунок завдаток за товар

Шахраї в Україні організували інтернет-магазин та ошукали довірливих громадян на суму в два мільйони гривень. У поліцію надійшло близько 250 заяв від постраждалих від зловмисників, і ця кількість може зростати.

Правоохоронці попереджають українців про активізацію аферистів в інтернеті, які знаходять свої "жертви" на сайтах безкоштовних оголошень. Однак є також ризик потрапити на гачок нечесних на руку "ділків" і в онлайн-магазинах.

Люди скаржаться, що купували так меблі за низькими цінами, і для оформлення замовлення з них брали передоплату 50% вартості. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Після того, як замовники перераховували кошти на картку ФОП, покупку їм так і не привозили. Дзвінки на телефон аферистів нічого не дали - постійні "відмазки" щодо доставки товару через деякий час змінилися на відсутність зв'язку з абонентом.

Як розповів один з потерпілих, ціна на меблі була значно нижче, ніж в інших магазинах. Чоловіка навіть не збентежило, що вимагали перерахувати на рахунок половину вартості бажаної покупки.

Реквізити він отримав через Viber.

На сайті магазину вказаний офіс в Києві в одному з бізнес-центрів, але на місці нікого немає, а охоронець зізнався, що нічого про меблеву фірму не чув.

Як вказується в даних про реєстрацію юридичних осіб, ФОП, на ім'я якого потерпілі перераховували гроші, припинив діяльність 13 січня.

Рахунок зареєстрований на чоловіка, має прописку в селі у Дніпропетровській області - місцева староста зізналася, що він давно вже там не проживає.

Експерт Олена Куликова попереджає українців про велику кількість шахраїв в онлайні, і рекомендує робити покупки тільки у перевірених продавців. Також потрібно вимагати чеки, краще обходити стороною підозріло дешеві товари і не вносити завдаток.

Шахраї в інтернет-магазині обдурили українців на 2 мільйона

У Києві шахраї за 20 тисяч доларів обіцяли посаду начальника колонії В Україні активізувалися квартирні аферисти: розкрита схема шахрайства
Новини України мошенничествоинтернет-магазинаферисты
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся