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Неудачный мошенник попытался "развести" одессита на деньги, но мужчина оказался не прост

Новина українською → Одесса, Четверг 08 апреля 2021 07:28
Неудачный мошенник попытался "развести" одессита на деньги, но мужчина оказался не прост Фото: в Одессе мошенник пытался выманить у мужчины деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В среду, 7 апреля, в одесскую квартиру на улице Серова позвонил неизвестный, который сообщил хозяину, что произошло серьезное ДТП и в нем пострадала дочь мужчины.

Об этом сообщают "Факты".

Неизвестный преставился представителем врача, который борется за жизнь дочери мужчины. При этом срочно нужно передать деньги, потому что операция не терпит отлагательств. А он как раз приехал за средствами.

Но незнакомцу не повезло. Пока хозяин квартиры думал над происходящим и в растерянности размышлял, где взять деньги, домой вернулась его дочь, с которой все было в порядке.

После этого мужчина понял, что его пытался "развести" мошенник. Он самостоятельно его скрутил и вызвал полицию.

Правоохранители данную информацию подтвердили и заявили, что 28-летнего злоумышленника доставили в отдел и передали следователям.

Правоохранители также предупредили украинцев, что подобные случаи происходят часто. Обычно мошенники, когда говорят о беде, которая произошла с родственниками жертвы, пытаются завладеть деньгами или ценностями.

"Призываем граждан быть более бдительными и всегда проверять любую информацию, которая поступает от незнакомых людей", - отметили стражи порядка.

Напомним, мошенники под видом коммунальщиков обворовывают украинцев.

Ранее известная украинская писательница Лариса Ницой рассказала об аферистах в соцсетях, которые ограбили ее дочь.

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