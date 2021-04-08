Невдалий шахрай спробував "розвести" одесита на гроші, але чоловік виявився не простий

У середу, 7 квітня, в одеську квартиру на вулиці Сєрова зателефонував невідомий, який повідомив господарю, що сталася серйозна ДТП і в ній постраждала дочка чоловіка.

Невідомий представився представником лікаря, який бореться за життя дочки чоловіка. При цьому терміново потрібно передати гроші, тому що операція не терпить зволікань. А він якраз приїхав за коштами.

Але незнайомцю не пощастило. Поки господар квартири думав над тим, що відбувається і в розгубленості роздумував, де взяти гроші, додому повернулася його дочка, з якою все було в порядку.

Після цього чоловік зрозумів, що його намагався "розвести" шахрай. Він самостійно його скрутив і викликав поліцію.

Правоохоронці цю інформацію підтвердили і заявили, що 28-річного зловмисника доставили у відділ і передали слідчим.

Правоохоронці також попередили українців, що подібні випадки відбуваються часто. Зазвичай шахраї, коли говорять про біду, яка сталася з родичами жертви, намагаються заволодіти грошима або цінностями.

"Закликаємо громадян бути більш пильними і завжди перевіряти будь-яку інформацію, яка надходить від незнайомих людей", - зазначили правоохоронці.