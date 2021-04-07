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Мошенники под видом коммунальщиков обворовывают украинцев: раскрыта новая схема

Новина українською → Среда 07 апреля 2021 15:42
Мошенники под видом коммунальщиков обворовывают украинцев: раскрыта новая схема Мошенники в Украине представвляются работниками разных служб (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

По Украине прокатилась новая волна мошенничества с использованием статуса работников социальных или коммунальных служб. Преступники показывают липовые удостоверения и втираются в доверие, а потом выманивают деньги под разными предлогами.

Детали новой схемы мошенников рассказали в издании "Сегодня".

94-летняя пенсионерка из Сум Елена Перепелица отдала неизвестной женщине 40 тысяч гривен. Та рассказала старушке о денежной реформе и предложила заменить старые купюры новыми. Пенсионерка ничего не заподозрила и отдала мошеннице все свои сбережения.

Кого мошенники выбирают в жертвы

Специалисты утверждают, что чаще всего жертвами аферистов становятся одинокие женщины старше 60 лет. Они более доверчивые и не способны оказать достойное сопротивление.

Кем представляются мошенники

Чаще всего преступники представляются работниками различных служб. Неизвестный человек может вызвать подозрение, а вот работник соцслужбы или коммунальщики – вызывают доверие.

Как отметили в полиции, в последнее время были зафиксированы случаи, когда мошенники представлялись работниками энергонадзора, газового хозяйства, социальными работниками.

Как себя обезопасить от таких мошенников

Полиция рекомендует проверять документы и внимательно рассматривать удостоверения до того, как пустить человека в дом. Перестрахуйтесь – позвоните близким или родным. Если возникают сомнения – звоните в полицию. Поймать таких мошенников очень трудно.

Если звонят по телефону с рассказами о ДТП с просьбой срочно дать денег, чтобы уладить проблему, ничего не решайте сгоряча. Попросите вам перезвонить через 5 минут и свяжитесь с тем родственником, о котором вам говорили.

"Задавайте как можно больше вопросов, дайте возможность себе воспринять эту информацию. Даже прием – вдохнули, до 10 посчитали. Даже просто отключите телефон, дайте себе время обдумать эту ситуацию. Если вы захотите, то перезвоните. Чаще всего там обратной связи нет", - советует психиатр Елена Балинская.

Напомним, ранее мы писали о том, что туристов предупредили о мошенниках в сети и липовых билетах.

А также рассказывали о том, что под Винницей аферист выманил у старушки крупную сумму денег якобы на лечение сына.

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