Мошенники под видом коммунальщиков обворовывают украинцев: раскрыта новая схема

По Украине прокатилась новая волна мошенничества с использованием статуса работников социальных или коммунальных служб. Преступники показывают липовые удостоверения и втираются в доверие, а потом выманивают деньги под разными предлогами.

94-летняя пенсионерка из Сум Елена Перепелица отдала неизвестной женщине 40 тысяч гривен. Та рассказала старушке о денежной реформе и предложила заменить старые купюры новыми. Пенсионерка ничего не заподозрила и отдала мошеннице все свои сбережения.

Кого мошенники выбирают в жертвы

Специалисты утверждают, что чаще всего жертвами аферистов становятся одинокие женщины старше 60 лет. Они более доверчивые и не способны оказать достойное сопротивление.

Кем представляются мошенники

Чаще всего преступники представляются работниками различных служб. Неизвестный человек может вызвать подозрение, а вот работник соцслужбы или коммунальщики – вызывают доверие.

Как отметили в полиции, в последнее время были зафиксированы случаи, когда мошенники представлялись работниками энергонадзора, газового хозяйства, социальными работниками.

Как себя обезопасить от таких мошенников

Полиция рекомендует проверять документы и внимательно рассматривать удостоверения до того, как пустить человека в дом. Перестрахуйтесь – позвоните близким или родным. Если возникают сомнения – звоните в полицию. Поймать таких мошенников очень трудно.

Если звонят по телефону с рассказами о ДТП с просьбой срочно дать денег, чтобы уладить проблему, ничего не решайте сгоряча. Попросите вам перезвонить через 5 минут и свяжитесь с тем родственником, о котором вам говорили.

"Задавайте как можно больше вопросов, дайте возможность себе воспринять эту информацию. Даже прием – вдохнули, до 10 посчитали. Даже просто отключите телефон, дайте себе время обдумать эту ситуацию. Если вы захотите, то перезвоните. Чаще всего там обратной связи нет", - советует психиатр Елена Балинская.