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Лариса Ницой пожаловалась на аферистов в соцсетях: ограбили ее дочь

Новина українською → Вторник 30 марта 2021 16:31
Лариса Ницой пожаловалась на аферистов в соцсетях: ограбили ее дочь Ницой рассказала об ограблении дочери в соцсетях (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Известная украинская писательница и активистка Лариса Ницой сообщила, что мошенники ограбили ее дочь Лесю в Facebook на 6 тысяч гривен.

Детали инцидента Ницой рассказала на своей странице в Facebook, но как утверждают в издании Strana.ua, позже пост был удален.

По словам писательницы, к ее дочери Лесе написала подруга, которая сейчас находится за пределами Украины. Она попросила о финансовой помощи в размере 6 тысяч гривен.

"Внимание! Сегодня мою дочь ограбили через фейсбук. Подруга дочери находится за границей. Сегодня она якобы написала оттуда и попросила о помощи – 6 тысяч гривен на карточку. Дочка попереписывалась с ней и скинула. Однако, как оказалось, переписывалась не подруга, а злоумышленники, которые взломали страницу подруги", - рассказала Лариса Ницой.

Она добавила, что дочь сразу обратилась в банк. Но там развели руками и сказали, что девушка сама виновата – она добровольно отправила деньги. Не помогло и обращение в полицию.

"Дочка обратилась в полицию с заявлением. В полиции послали в один отдел – оттуда послали в другой отдел – оттуда послали в третий отдел, где не оказалось следователя, и дочке сказали, что киберполиция не найдет владельца карты", - резюмировала писательница.

Лариса Ницой пожаловалась на аферистов в соцсетях: ограбили ее дочьСкриншот

Напомним, ранее мы писали о том, что мошенники придумали новую схему, чтобы украсть смартфон.

А также рассказывали о том, что под Винницей аферист выманил у пенсионерки крупную сумму на здоровье сына.

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