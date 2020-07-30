Мощный шторм накрыл Кирилловку: как сейчас выглядит популярный курорт

Шторм в Кирилловке (коллаж РБК-Украина)

Шторм в Кирилловке длился два дня

На курорте Азовского моря - Кирилловке два дня бушевал мощный шторм, который наделал много беды. Постепенно поселок возвращается к привычной жизни, а отдыхающие - на пляжи.

Блогер под ником "Креативный Макс" на своем YouTube-канале показал, как это было и что сейчас происходит в месте отдыха.

На пляже можно наблюдать людей с металлоискателями, которые ищут ценные вещи, которые мог вынести на берег шторм. По словам автора видео, он нашел пару монет в песке.

Как выглядит Кирилловка после двухдневного шторма

Кстати, как отмечает автор блога, после шторма линия некоторых пляжей в Кирилловке стала шире.

В видеоролике показаны пляжи утром, на них нет людей, только собаки прогуливаются вдоль береговой линии.

Отметим, что в настоящее время пляжи уже привели в порядок после мощной стихии, которая накрыла поселок. Курортная жизнь восстанавливается, а туристы продолжают отдыхать.

Как мы ранее сообщали, отдыхающие устроили заплыв на матрасе по затопленным улицам Кирилловки.

Напомним, что мощный ливень привел к затоплению не только курортных городов возле моря, но и также на Закарпатье. В Ивано-Франковске ливень стал причиной подтопления больницы, парков. Также в городе сорвало крыши канализационных люков.