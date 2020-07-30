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Потужний шторм накрив Кирилівку: як зараз виглядає популярний курорт

Кирилівка, Четвер 30 липня 2020 08:27
Потужний шторм накрив Кирилівку: як зараз виглядає популярний курорт
Шторм в Кирилівці (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Шторм в Кирилівці тривав два дні

На курорті Азовського моря - Кирилівці два дні вирував потужний шторм, який наробив багато біди. Поступово селище повертається до звичного життя, а відпочивальники - на пляжі.

Блогер під ніком "Креативний Макс" на своєму YouTube-каналі показав, як це було і що зараз відбувається в місці відпочинку.

На пляжі можна спостерігати людей з металошукачами, які шукають цінні речі, які міг винести на берег шторм. За словами автора відео, він знайшов пару монет в піску.

Як виглядає Кирилівка після дводенного шторму

До речі, як зазначає автор блоґу, після шторму лінія деяких пляжів в Кирилівці стала ширше.

У відеоролику показані пляжі вранці, на них немає людей, тільки собаки прогулюються уздовж берегової лінії.

Відзначимо, що тепер пляжі вже довели до ладу після потужної стихії, яка накрила селище. Курортне життя відновлюється, а туристи продовжують відпочивати.

Як ми раніше повідомляли, відпочиваючі влаштували заплив на матраці по затоплених вулицях Кирилівки.

Нагадаємо, що потужна злива призвела до затоплення не тільки курортних міст біля моря, але також і на Закарпатті. В Івано-Франківську злива стала причиною підтоплення лікарні, парків. Також у місті зірвало дахи каналізаційних люків.

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