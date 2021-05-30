Мощный ливень затопил Житомир: люди катаются по улицам на надувном матрасе и водном мотоцикле

Сегодня, 30 мая, в Житомире прошел мощный ливень, после которого улицы, превратились в настоящие реки. Некоторые местные жители не стали огорчаться и нашли необычный способ передвижения по городу. Воды было по колено, и кто-то плавал на надувном матрасе, а кто-то и вовсе прокатился улицами на водном мотоцикле.
Об этом сообщает Telegram-канал "ТЖ - Телеграм Житомира".
Непроходимыми стали улица Витрука, Вильский путь, проспект Независимости, перекресток улиц Грушевского и Покровской, улица Победы. Фото и видео затопленных улиц распространяли в социальных сетях.
Ливень в Житомире (видео: YouTube)
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Напомним, Закарпатье и Буковину засыпало крупным градом.
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