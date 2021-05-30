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Мощный ливень затопил Житомир: люди катаются по улицам на надувном матрасе и водном мотоцикле

Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 30 мая, в Житомире прошел мощный ливень, после которого улицы, превратились в настоящие реки. Некоторые местные жители не стали огорчаться и нашли необычный способ передвижения по городу. Воды было по колено, и кто-то плавал на надувном матрасе, а кто-то и вовсе прокатился улицами на водном мотоцикле.

Об этом сообщает Telegram-канал "ТЖ - Телеграм Житомира".

Непроходимыми стали улица Витрука, Вильский путь, проспект Независимости, перекресток улиц Грушевского и Покровской, улица Победы. Фото и видео затопленных улиц распространяли в социальных сетях.

Ливень в Житомире (видео: YouTube)

Пользователи сети прокомментировали это.

  • Как затопило улицу, воды по колено. Позитивных людей я люблю. Но блин, коммунальные службы, когда отремонтируют городские сливные;
  • И на моря ехать не нужно;
  • Я из тех, кому повезло там жить;
  • О да, и все ведь знали, что там такое всегда;
  • Там с четырех сторон вода идет по канализационным сливам и при сильных осадках начинает бить наружу через люки и решетки. Удачного купания;
  • Вот повезло тем, у кого есть гидроцкл;
  • Красавцы!!!
  • Ну правильно!
  • Это бюджетный вариант;
  • А чего бы и нет.

Напомним, Закарпатье и Буковину засыпало крупным градом.

Мы также писали о том, что в Киеве коммунальщики отличились странным действием в дождь.

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