Потужна злива затопила Житомир: люди плавають вулицями на надувному матраці і водному мотоциклі

Сьогодні, 30 травня, в Житомирі пройшла потужна злива, після якої вулиці, перетворилися на справжні річки. Деякі місцеві жителі не стали засмучуватися і знайшли незвичайний спосіб пересування по місту. Води було по коліно, і хтось плавав на надувному матраці, а хтось і зовсім прокотився вулицями на водному мотоциклі.
Про це повідомляє Telegram-канал "ТЖ - телеграм Житомира".
Непрохідними стали вулиця Вітрука, Вільский шлях, проспект Незалежності, перехрестя вулиць Грушевського та Покровської, вулиця Перемоги. Фото і відео затоплених вулиць поширювали в соціальних мережах.
Злива в Житомирі (відео: YouTube)
Користувачі мережі прокоментували це.
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