В Киеве коммунальщики отличились странным действием в дождь (видео)
В Киеве поливают газоны в дождь (коллаж РБК-Украина)
В Киеве 24 мая отличились странными действиями коммунальные службы. Так, несмотря на дождь, недалеко от станции метро "Левобережная" поливали газон.
Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.
"Самое время поливать газоны, ведь недостаточно ж осадков, да? Киев, Левобережка", - сказано в сообщении.
В Киеве в дождь поливают газоны
В ролике можно увидеть, как в ливень работает полив газонов.
В комментариях украинцы возмутились данным действием, но отметили, что у нас в стране это привычная ситуация.
- Это как косить траву мотокосой зимой.
- Это уже классика от УЗН Днепровского района.
- Это явно автополив. Конечно можно субъективно решить, что дождь идет достаточно сильный, чтоб руками отключать этот полив и воды хватит. Можно даже специального человека завести, который это будет решать вкл/выкл, ага... Нашли "зраду" там, где не надо.
- Мне интересно, те кто пишут про автоматику, не думали почему он зимой не включается или осенью?))) Может им сказать что там человек назначен управлять?
- Поливать газоны в том месте(вдоль трассы) вообще не имеет смысла. Потому что им никто не пользуется - бесполезный расход денег.
Как мы ранее сообщали, в центре Киева возле Бессарабского рынка клумбу украсили колючей проволокой. Фотографию этого опубликовали в соцсетях, и она вызвала большое удивление пользователей сети.