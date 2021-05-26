Закарпатье и Буковину засыпало крупным градом: фото бушующей непогоды

На Западной Украине выпал сильный град. Непогода произошла 25 мая в селе Калины, что в высокогорье Тячивщини Закарпатской области, и в пгт. Путила Черновицкой области.

Как сообщила журналистка Оксана Порох, в горах Черновицкой области накануне был сильный ливень, а потом выпал град. Местная жительница отмечает, что день вообще был жарким, воздух прогрелся до +28 градусов.

"Этой весной в Карпатах странная погода. День порадовал жаркими +28, а вечер ошеломил ливнем и градом", — написала она.

Также украинцы в соцсетях отмечали, что погода в Карпатах 25 мая была очень изменчивой и менялась в течение часа. В результате после обильного града, людей вечером порадовало яркое солнышко.

"Бывают солнечные и яркие дни, а бывают дождевые и холодные. Все как в жизни, меняется настроение, возникают какие-то препятствия, но всегда все налаживается и становится тепло и хорошо. Вот так у нас погода менялась в течение часа. А в результате такая красота — вечернее яркое солнце", — говорится в сообщении одного из горнолыжных комплексов в Facebook.

На Закарпатье выпал град