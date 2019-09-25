Морозы отступят, но накроет ливнями: где погода совсем испортится

Погода в Украине 26 сентября (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода ухудшится в большинстве областей страны

Погода в Украине в четверг, 26 сентября, ожидается неблагоприятной в большинстве областей страны. Синоптики предупреждают о том, что температура воздуха немного поднимется, однако многие области накроет дождями, местами сильными. Также ожидается усиление ветра до 7-12 м/с.

Погода на востоке страны ожидается сухая, осадки не прогнозируются. Ночная температура воздуха поднимется до +3 +5 градусов, днем также ожидается небольшое потепление, до +15 +17 градусов, в Днепре до +19 градусов.

На юге облачно с прояснениями, умеренный дождь пройдет только в Одесской области. В Херсоне и Николаеве – сухо. Ночью в регионе от +6 до +10 градусов, в Одессе +14 +16 градусов. Днем в регионе столбики термометров покажут +17 +19 градусов. В Крыму солнечно и сухо, ночью +8 +10 градусов, днем +16 +18 градусов.

В северных областях синоптики прогнозируют пасмурную погоду и дожди. Ночная температура воздуха составит +6 +8 градусов, днем ожидается +13 +15 градусов.

На западе пройдут дожди, местами сильные. Ночью температура воздуха будет колебаться от +9 до +12 градусов, днем прогреется до +16 +18 градусов, местами до +20 градусов.

В центральной части страны ожидается сильный ветер, до 12 м/с и дожди. Ночная температура воздуха составит +5 +8 градусов, днем ожидается повышение температуры воздуха до +14 +17 градусов.

В Киеве 26 сентября пройдет дождь и будет прохладно. Ночью +8 +10 градусов, днем столбики термометров покажут +12 +14 градусов.

Карта погода на 26 сентября